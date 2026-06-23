Acea lancia un blue bond da 500 milioni: dettagli su durata, rendimento e quotazione

Acea ha chiuso il collocamento del suo primo blue bond da 500 milioni a sei anni, collocato a 99,541% con rendimento 3,461% e ordini oltre tre volte l’offerta; i proventi finanzieranno progetti per la gestione sostenibile dell’acqua.

Nella serata del 23 giugno 2026 Acea ha annunciato il completamento del collocamento del suo primo blue bond un’operazione rivolta esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’emissione rientra nel Green & Blue Financing Framework e si appoggia al programma EMTN da 5 miliardi della società.

Lo strumento ha un valore nominale complessivo di 500 milioni di euro una durata di 6 anni e una cedola annua del 3,375%. L’obbligazione è stata emessa al prezzo di 99,541% che corrisponde a un rendimento all’emissione del 3,461%. La regolamentazione legale del titolo è la legge inglese e il taglio unitario minimo è pari a 100.000 euro.

Dettagli dell’operazione e calendario

L’offerta è stata sottoscritta da investitori istituzionali di elevato standing e caratterizzati da ampia diversificazione geografica: la domanda è risultata forte superiore a tre volte l’ammontare offerto. La data di regolamento è fissata per il 2 luglio 2026 giorno da cui il bond sarà quotato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana (MOT). Questi elementi collocano l’emissione come la prima pubblica italiana in formato blue bond.

Prezzo, rendimento e condizioni minime

Il prezzo di emissione al 99,541% implica, come detto, un rendimento del 3,461%. Il taglio minimo di sottoscrizione di 100.000 euro la rende compatibile con la prassi rivolta a operatori istituzionali. L’operazione è stata strutturata all’interno del programma EMTN da 5 miliardi che fornisce il quadro di riferimento per future emissioni della società.

Destinazione dei proventi e profilo ambientale

I proventi del blue bond saranno utilizzati per il finanziamento e/o il rifinanziamento di progetti coerenti con il Green & Blue Financing Framework di Acea, pubblicato il 13 . L’obiettivo principale dichiarato è il miglioramento della gestione sostenibile della risorsa idrica con interventi che includono la riduzione delle perdite di rete, l’incremento dell’efficienza idrica e il potenziamento delle infrastrutture per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici.

Ambiti concreti di intervento

Tra le iniziative finanziabili figurano il miglioramento della capacità e della qualità del trattamento delle acque reflue e progetti volti a promuovere il riuso della risorsa. Tali impieghi rientrano nella definizione di progetti allineati ai criteri ambientali previsti dal framework, con misure misurabili per la gestione e la sicurezza idrica.

Valutazione delle agenzie di rating

Per il collocamento è previsto il supporto delle agenzie di rating: il blue bond dovrebbe ottenere un voto pari a Baa1 da Moody’s e BBB+ da Fitch Ratings. Questi rating collocano l’emissione in una fascia di qualità creditizia investment grade, informazione utile per gli investitori istituzionali che hanno sottoscritto l’offerta.

L’operazione rappresenta un passaggio significativo nella strategia di finanziamento di Acea, che utilizza strumenti dedicati per allineare la raccolta di capitale a obiettivi ambientali specifici e tracciabili.