Borsa Italiana e settori in movimento: aggiornamenti su petrolio e aziende

I mercati finanziari mostrano variazioni frazionali. Focus su ENI, Saipem, Leonardo, Fincantieri e AVIO. Scopri le ultime novità

I mercati finanziari europei hanno registrato oggi movimenti contenuti, con il FTSEMib che ha chiuso in leggero calo dello 0,21% attestandosi a 52.739 punti. Anche gli altri indici italiani hanno mostrato performance negative, con il FTSE Italia All Share in calo dello 0,26% il FTSE Italia Mid Cap a -1,01% e il FTSE Italia Star a -1,11%.

Il settore petrolifero sotto osservazione

Il prezzo del greggio a New York, con scadenza ad agosto 2026, è sceso a 75 dollari al barile influenzando le performance dei titoli del settore. ENI ha registrato un calo dello 0,18% mentre Saipem ha perso l’1,09% chiudendo a 4,438 euro.

Le performance dei titoli industriali

Tra i titoli industriali, STM ha mostrato una performance positiva, con un aumento del 3,08% raggiungendo 70,04 euro. Al contrario, Leonardo ha registrato un forte calo del 5,37% chiudendo a 49,235 euro. Anche Fincantieri e AVIO hanno subito perdite significative, rispettivamente del 4,2% e del 4,59%.

Le performance dei titoli di lusso

Nel settore del lusso, Moncler ha registrato un calo del 3,26% chiudendo a 51,12 euro. Gli analisti di HSBC hanno ridotto il target price a 67 euro ma hanno confermato l’indicazione di acquisto. Anche Brunello Cucinelli ha subito una flessione del 3,73% chiudendo a 81,52 euro.

Nel frattempo, il Bitcoin ha raggiunto i 65.000 dollari mentre lo spread Btp-Bund si è ristretto sotto i 70 punti con il rendimento del Btp decennale sceso al 3,65%. L’euro è sceso sotto gli 1,145 dollari mentre il prezzo dell’oro si è riportato a 4.210 dollari e l’argento si attesta poco sopra i 66 dollari.