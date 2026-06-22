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22 Giugno 2026

Borsa Italiana e settori in movimento: aggiornamenti su petrolio e aziende

I mercati finanziari mostrano variazioni frazionali. Focus su ENI, Saipem, Leonardo, Fincantieri e AVIO. Scopri le ultime novità

· · 2 min
Borsa Italiana e settori in movimento: aggiornamenti su petrolio e aziende

I mercati finanziari europei hanno registrato oggi movimenti contenuti, con il FTSEMib che ha chiuso in leggero calo dello 0,21% attestandosi a 52.739 punti. Anche gli altri indici italiani hanno mostrato performance negative, con il FTSE Italia All Share in calo dello 0,26% il FTSE Italia Mid Cap a -1,01% e il FTSE Italia Star a -1,11%.

Il settore petrolifero sotto osservazione

Il prezzo del greggio a New York, con scadenza ad agosto 2026, è sceso a 75 dollari al barile influenzando le performance dei titoli del settore. ENI ha registrato un calo dello 0,18% mentre Saipem ha perso l’1,09% chiudendo a 4,438 euro.

Le performance dei titoli industriali

Tra i titoli industriali, STM ha mostrato una performance positiva, con un aumento del 3,08% raggiungendo 70,04 euro. Al contrario, Leonardo ha registrato un forte calo del 5,37% chiudendo a 49,235 euro. Anche Fincantieri e AVIO hanno subito perdite significative, rispettivamente del 4,2% e del 4,59%.

Le performance dei titoli di lusso

Nel settore del lusso, Moncler ha registrato un calo del 3,26% chiudendo a 51,12 euro. Gli analisti di HSBC hanno ridotto il target price a 67 euro ma hanno confermato l’indicazione di acquisto. Anche Brunello Cucinelli ha subito una flessione del 3,73% chiudendo a 81,52 euro.

Nel frattempo, il Bitcoin ha raggiunto i 65.000 dollari mentre lo spread Btp-Bund si è ristretto sotto i 70 punti con il rendimento del Btp decennale sceso al 3,65%. L’euro è sceso sotto gli 1,145 dollari mentre il prezzo dell’oro si è riportato a 4.210 dollari e l’argento si attesta poco sopra i 66 dollari.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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