ACO è una truffa?

ACO è un protocollo alternativo decentralizzato e non custodiale costruito sulla Blockchain di Ethereum che consente agli utenti di negoziare, coniare e utilizzare opzioni call o set. Funziona in modo decentralizzato e senza fiducia, senza dover dipendere da intermediari e agenti.

Ogni serie di opzioni passa attraverso un contratto ACOToken integrato che è un armonioso ERC20. Questo meccanismo rende le opzioni intercambiabili, fungibili e predisposte per ulteriori combinazioni DeFi.

In quanto piattaforma non depositaria, ACO consente agli utenti una costante accessibilità al proprio denaro che viene trasferito sulla rete. In realtà, ciò significa che l’utente ha il controllo di tutti i suoi fondi e può ritirarli in qualsiasi momento a sua scelta.

In un unico luogo, è possibile acquistare, guadagnare (scrivere opzioni) e gestire i propri asset digitali con facilità. L’ACO Flash Exercise è anche un mezzo unico per collegare gli utenti a Uniswap tramite flash swap V2.

Tutti i fondi sono al sicuro, senza rischio di controparte, poiché tutte le posizioni sono completamente garantite. È possibile iniziare immediatamente a fare trading sulla piattaforma, poiché non vi sono requisiti di iscrizione e tutto ciò che si deve fare è collegare il proprio portafoglio.

La sicurezza è una priorità assoluta di ACO e, per garantirla, i contratti intelligenti del protocollo ACO sono sottoposti a un controllo da parte di Open Zeppelin, un’azienda rinomata, e sono stati sottoposti a un meticoloso esame soggettivo. Periodicamente, inoltre, il progetto gestisce un programma di bug bounty che invita i membri della comunità a segnalare al team eventuali bug e vulnerabilità.

Non sono disponibili molte informazioni su questo progetto. Non è elencato su nessun importante scambio di criptovalute e non siamo riusciti a trovare il suo sito ufficiale.

Dopo aver fatto la nostra indagine, abbiamo scoperto che c’è stato un totale di 429 trasferimenti di token da parte del proprietario del contratto, cioè 0xd7f8f023B2A0961c05AFdE0A8Db38BA7Fd69a2f4 il 20 maggio 2022. Questo è il più alto importo di trasferimenti di token ACO negli ultimi 30 giorni. Possiamo vedere lo stesso screenshot da BscScan qui sotto.

Inoltre, circa 9500 token ACO sono stati trasferiti il 7 maggio 2022. Inoltre, circa 24.700 ACO e 4.700 token sono stati trasferiti il 19 e 20 maggio 2022. Possiamo vedere lo stesso screenshot da BscScan qui sotto.

Ecco l’indirizzo del token: https://bscscan.com/token/0x96f907Be978A92Fb7EAa4e8c5401253Bd7A24E7D. Ha una fornitura di 29,802.67181 token. Attualmente, 977 indirizzi lo detengono.

Raccomanderemo ai nostri lettori di stare attenti ed eseguire le proprie ricerche prima di investire in esso. Poiché le truffe crittografiche sono in aumento al giorno d’oggi, i nostri lettori dovrebbero stare all’erta.

