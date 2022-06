Top 3 Crypto da tenere d’occhio a giugno 2022: ADA, FTM, MATIC

Attualmente, la maggior parte delle criptovalute è in procinto di riprendersi dalla loro recente recessione. In condizioni difficili, possiamo vedere che solo poche criptovalute stanno andando bene. Ecco un elenco delle prime 3 criptovalute da tenere d’occhio a giugno 2022.

Cardano (ADA)

Cardano ha visto un aumento del 25% negli ultimi giorni, e ora è aumentato a una capitalizzazione di mercato di 19,6 miliardi di dollari. Inoltre, Cardano ha capovolto sia BUSD che Solana per diventare la 6a più grande criptovaluta nelle classifiche di oggi. Nelle prossime settimane, Cardano è programmato per sottoporsi a un aggiornamento del software che si chiama hardfork. Con questo aggiornamento, la rete dovrebbe essere meglio attrezzata per scalare e offrire agli sviluppatori un programma che non sia troppo difficile.

In un lasso di tempo 1D, l’azione del prezzo di $ADA / USDT ha formato un modello di grafico a bandiera ribassista, in cui il prezzo si muove all’interno della bandiera. Pertanto, dobbiamo aspettare un breakout di successo.

Fantom (FTM)

Fantom è una blockchain di livello uno che può fornire alternative agli alti costi e alle basse velocità di altre piattaforme. Boba Network si è recentemente espansa a Fantom, fornendo una soluzione veloce e scalabile per il Layer 2 di Ethereum.

Fantom è un investimento con potenziale rendimento e rischio.

In un lasso di tempo 1D, l’azione dei prezzi di $FTM / USDT ha formato un modello grafico triangolare simmetrico. Il prezzo si muove all’interno del triangolo simmetrico. Tuttavia, dobbiamo aspettare un breakout o un guasto di successo.

Polygon (MATIC)

Il mercato delle criptovalute è stato recentemente al ribasso, con il Polygon MATIC che guida la carica. Il lancio di Tether USDT potrebbe finalmente essere la cosa per ribaltare la situazione.

La stablecoin Tether USDT stabilizzerà il trading di criptovalute su Polygon MATIC, che influenzerebbe maggiormente il suo prezzo. I token MATIC sono un buon investimento per le persone che detengono solo per un breve periodo di tempo.

In un lasso di tempo di 1w, l’azione dei prezzi di $MATIC / USDT ha formato un modello di grafico a canale discendente in cui il prezzo si sta consolidando senza intoppi all’interno del canale. Tuttavia, dobbiamo aspettare un breakout per confermare la sua prossima direzione.

Conclusione

Disciplina e pazienza sono le componenti più importanti di un commercio di successo. Secondo l’analisi di cui sopra, le monete di cui abbiamo appena discusso potrebbero farti guadagnare decentemente se altre condizioni di mercato prevalgono favorevolmente. Ancora una volta, sono i tuoi soldi guadagnati duramente che utilizzerai. Fai le tue ricerche prima di investire.