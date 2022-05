Acquistare abitazioni con delle valute digitali? Oggigiorno tutto è possibile!

Al giorno d’oggi, l’evoluzione tecnologica ci porta a fare delle cose che solo fino a qualche anno fa parevano del tutto impensabili e impossibili, anche solo da immaginare. Chi l’avrebbe mai detto, ad esempio, che le valute digitali potessero prendere così tanto piede e che così tante persone fossero interessate nell’individuare le migliori soluzioni per comprare criptovalute e poter guadagnare.

Nel corso degli ultimi tempi sono intervenute diverse novità particolarmente interessanti e degne di nota. Ad esempio, grazie a Shiba c’è la possibilità di acquistare una Lamborghini sfruttando proprio le valute digitali. A Dubai, però, è stato lanciato qualcosa di ancora più innovativo: infatti, tramite le criptovalute, ci si potrà permettere di comprare persino un appartamento, in una delle location più belle e lussuose non solo della città degli Emirati Arabi Uniti, ma anche di tutto il mondo, ovvero la Cavalli Tower.

Comprare una casa nella Cavalli Tower con Bitcoin

Tutto merito di una nuova collaborazione che è stata sancita con lo sviluppatore Damac Group, che ha favorito il lancio di una nuova piattaforma, denominata 221 Luxury Network, proponendosi come una soluzione del tutto rivoluzionaria nel settore immobiliare.

A sfruttare questa grande opportunità saranno ben 27 appartamenti tra i 485 che si trovano all’interno dell’esclusiva Cavalli Tower. Appartamenti di grande lusso, che sono frutto del genio e dell’inventiva del ben noto architetto di fama mondiale Shaun Killa. Certo, chi è proprietario di uno di questi immobili non ha certo problemi ad arrivare a fine mese. Tra lusso e sfarzo, troviamo appartamenti dotati di sky garden, area zen, spiaggia privata e pure sky pool.

Lo scopo di questa novità lanciata da 221 Luxury Network è quello di favorire l’interazione globale, grazie all’uso combinate di tecnologie sempre più all’avanguardia, ma anche di sistemi e processi decisamente smart. Non v’è dubbio che l’uso delle valute digitali fa parte di tutto questo “ecosistema”, che si pone come obiettivo quello di rendere non solo più semplici, ma anche più rapide le attività della vita di tutti i giorni in ambito mondiale.

Le novità smart degli immobili di lusso

Il colosso che si occupa di immobili di lusso sta provando a puntare su questo rinnovamento già da diversi mesi, puntando sull’istant reservation e-commerce, oppure su strumenti ancora più innovativi come l’instant property valuation, senza dimenticare blockchain, firme digitali e chi più ne ha più ne metta.

L’uso dei bitcoin non è certo l’ultima trovata del settore immobiliare, che sembra aver raggiunto con la Cavalli Tower la massima espressione possibile del lusso e dell’esclusività. Impossibile non rimanere sbalorditi di fronte alla struttura che è stata realizzata dalla ben nota azienda di moda in compagnia di DAMAC Properties, una società che si occupa di sviluppo immobiliare a livello internazionale.

La Cavalli Tower è un grattacielo estremamente lussuoso e all’avanguardia, che può contare su uno sviluppo verticale addirittura di 70 piani. Saranno, come detto in precedenza, ben 485 gli immobili presenti all’interno di una torre che sarà impossibile non notare nel quartiere di Dubai Marina.

La vista sarà anch’essa meravigliosa e da lasciare senza fiato, visto che permette di ammirare la Palm Jumeirah Island. Come svelato in precedenza, anche questa volta c’è la firma di un grande architetto, ovvero Shaun Killa, architetto che è già passato alla ribalta mondiale per avere realizzato lo spettacolare Dubai Museum of the Future.

La costruzione di questo pazzesco grattacielo ha richiesto un investimento colossale pari a oltre 545 milioni di dollari e sarà differenziato in tre sezioni in base al livello di luxury offerto. Si va dai primi piani catalogati come luxury, la parte centrale chiamata upper luxury e gli ultimi piani, da considerare sotto la categoria super luxury.