Acquistare criptovaluta su eTrade: guida passo passo

eTrade è una delle piattaforme di investimento più antiche e popolari sul mercato.

L’azienda è stata fondata nel 1982 e da 40 anni aiuta gli utenti a investire in una varietà di prodotti. Sebbene la sua popolarità non sia diminuita nel tempo, viene spesso chiesto se la piattaforma offre criptovalute per gli utenti su cui investire.

La semplice risposta è no, non lo fanno, almeno non direttamente.

Mentre non puoi acquistare Bitcoin, Ethereum o il tuo altcoin preferito su eTrade, ci sono ancora modi per ottenere esposizione al settore crittografico. Esamineremo le tue opzioni su eTrade prima di darti alcune piattaforme alternative da utilizzare se desideri acquistare direttamente criptovalute, piuttosto che attraverso le opzioni disponibili tramite eTrade.

Cosa offre eTrade per Crypto?

Il modo principale per ottenere esposizione alle criptovalute su eTrade è attraverso azioni focalizzate sulle criptovalute, come le società minerarie, e attraverso gli ETF, che sono disponibili sia per Bitcoin che per Ethereum.

Cos’è un ETF?

Un ETF, o exchange traded fund è un tipo di titolo che replica un indice, un settore, una materia prima o un’altra attività. Possono essere acquistati o venduti in borsa allo stesso modo di un titolo normale. Gli ETF sono disponibili per tutti i tipi di attività e sono strumenti che possono aiutare la persona media a investire in una posizione complessa che normalmente non farebbe.

Gli ETF crittografici sono stati lanciati alla fine del 2021 con grande entusiasmo. Consentono agli investitori di ottenere esposizione al settore crittografico senza dover acquistare direttamente le attività.

Quando investi in un ETF non stai acquistando l’asset stesso, ma acquistando una partecipazione in un conglomerato che detiene posizioni nell’asset o nel gruppo di attività stesse. Quindi, nel caso di un ETF crittografico, non stai effettivamente acquistando unità di BTC o ETH, ma acquistando invece azioni di una società che rispecchia la performance della criptovaluta di interesse.

Se hai acquistato un asset come BITO su eTrade, in realtà non acquisterai Bitcoin. Tuttavia, il saldo del tuo conto rifletterebbe qualsiasi movimento verso l’alto o verso il basso del token, poiché BITO è un ETF che traccia direttamente le prestazioni di Bitcoin.

Vantaggi e svantaggi di ETF o azioni

Ci sono due vantaggi principali nell’investire in un ETF o in un titolo piuttosto che investire direttamente in un asset digitale. Il vantaggio principale è che è più facile uscire da una posizione per contanti, poiché l’ETF o il titolo viene acquistato e venduto esclusivamente per fiat. Ciò significa che quando il profitto è attraente un investitore può facilmente incassare e può facilmente utilizzare un conto di risparmio esentasse (TFSA) per farlo senza dover pagare le tasse. L’altro vantaggio è che non hai bisogno di alcuna conoscenza su come inviare transazioni di criptovaluta o utilizzare un portafoglio crittografico. Questo aiuta a rendere gli ETF una bassa barriera tecnologica di ingresso per i nuovi investitori.

Ci sono anche due principali aspetti negativi nell’investire in un ETF o in un titolo. Lo svantaggio principale è che non stai acquistando direttamente l’attività sottostante, ma invece una partecipazione nella società che la possiede. Se Bitcoin o Ethereum esplodono di valore, è probabile che l’ETF o la quota azionaria aumentino, ma il margine di profitto è probabilmente inferiore rispetto a quando si acquista direttamente l’asset. L’altro aspetto negativo è che non si ottiene l’utilità della risorsa crittografica, il che significa che non è possibile utilizzarla come valuta. Se hai $ 20.000 in un ETF Bitcoin non sarai in grado di acquistare qualcosa che costa $ 20k in BTC senza prima vendere la tua posizione e poi acquistare Bitcoin per effettuare l’acquisto. Entrambi incorreranno in commissioni e ridurranno i profitti complessivi.

eTrade offrirà mai criptovalute?

Mentre eTrade non ha dichiarato se offrirà criptovalute per l’acquisto diretto in futuro, sembra possibile che lo farà. Questo perché il settore delle criptovalute sta crescendo e eTrade preferirebbe che gli utenti non andassero su un’altra piattaforma per fare un investimento per cui eTrade potrebbe semplicemente aggiungere supporto.

Nel frattempo, ETF e azioni sono le uniche opzioni su eTrade.

Alternative all’eTrade che offrono criptovalute

Fortunatamente ci sono un certo numero di alternative Questrade che offrono esposizione crittografica oltre alle azioni e alle obbligazioni tradizionali. Ecco uno sguardo ad alcune delle piattaforme più popolari che offrono criptovalute e azioni:

WeBull

Webull è una piattaforma di trading di criptovalute e azioni che si rivolge a un nuovo gruppo di trader millenari che sono alla ricerca di un mix di convenienza e funzionalità. Fondata nel 2017 da Fumi Technology, Webull vanta un modello a zero commissioni che si confronta in modo competitivo con piattaforme di intermediazione come Robinhood e Wealthsimple. Più adatto ai principianti rispetto a eTrade, anche se al momento non è possibile ritirare le criptovalute acquistate tramite WeBull.

Broker online con supporto per azioni, ETF, opzioni e criptovalute

Acquista criptovaluta per un minimo di $ 1

Trading senza commissioni

Stock gratuito per l’iscrizione

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE BTC, ETH, SOL (21 in totale)

COMMISSIONI Trading senza commissioni

Coinbase

Coinbase è uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo con un volume di scambi battuto solo da Binance e una grande reputazione per la sicurezza leader del settore. È considerato uno dei modi migliori per acquistare Bitcoin, soprattutto per gli americani. Coinbase è uno dei più antichi scambi di criptovaluta esistenti, essendo operativo dal 2012. Completamente diverso da eTrade in quanto offrono esclusivamente servizi crittografici e non azioni o ETF.

Sicurezza intuitiva e solida

Ottimo servizio clienti

Guadagna $ 5 in Bitcoin gratuiti dopo aver completato il processo di registrazione e aver effettuato il primo scambio

Scelta di monete diversificata e costantemente aggiornata

METODI DI PAGAMENTO Debit & Credit Bank, PayPal, ACH, Bonifico bancario

CRIPTOVALUTE 40+

PAESI 100+

Crypto.com

Uno degli scambi crittografici in più rapida crescita nel settore, la società ha guadagnato l’attenzione del mainstream attraverso accordi con i media come l’acquisto dei diritti di denominazione dello Staples Center di Los Angeles. Con una vasta gamma di risorse digitali disponibili e una buona piattaforma mobile, è un’ottima alternativa all’eTrade per coloro che desiderano acquistare direttamente risorse crittografiche.

Ricevi $ 10 quando inizi a fare trading di risorse crittografiche

Disponibile solo negli Stati Uniti

Piattaforma di custodia completa

Supporta BTC, ETH, LTC, BCH & ETC

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE 30+ (Bitcoin, ETC, Cardano)

COMMISSIONI 1,25%