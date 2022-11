Acquistare Bitcoin su Robinhood: guida passo passo

Robinhood è una piattaforma di investimento che consente agli utenti di godere di trading senza commissioni comodamente dai propri dispositivi mobili. Mentre si concentrano principalmente sul consentire ai loro clienti di investire nel mercato azionario tradizionale, Robinhood ha aggiunto una sezione crittografica della loro piattaforma durante l’enorme bolla degli asset crittografici del 2017.

Mentre l’integrazione delle criptovalute di Robinhood può essere interessante per coloro che desiderano gestire tutte le proprie risorse in un’unica app, questa piattaforma ha ancora una lunga strada da percorrere in termini di diventare una vera banca bitcoin, poiché gli utenti non sono ancora in grado di ritirare le proprie partecipazioni crittografiche nei propri portafogli personali dove controllano le chiavi private.

Robinhood Panoramica

Robinhood

Un ottimo sportello unico per chiunque desideri investire in criptovaluta o azioni

Una semplice procedura di onboarding richiede pochissimo da parte dell’utente

Istituto finanziario completamente regolamentato negli Stati Uniti

Supporto per BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, ECC e BSV

COMMISSIONI Trading senza commissioni

Robinhood Pro e contro

Pro

Interfaccia elegante e intuitiva su dispositivi mobili e desktop

Trading di criptovaluta senza commissioni

Ottenere una carta di debito collegata al tuo account

Azioni tradizionali tradizionali in aggiunta alle risorse crittografiche

Contro

Ha affrontato una controversia riguardante la vendita dei dati degli utenti ai trader ad alta frequenza

Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti

Non disponibile in 4 stati degli Stati Uniti

La selezione di criptovaluta è piuttosto limitata

Ha affrontato più incidenti di sicurezza

Robinhood a colpo d’occhio

SALDO MINIMO:

$0

COSTO DI TRADING:

Trading senza commissioni

APP MOBILE:

Sì

TRADING DI CRIPTOVALUTE:

Sì

DEPOSITI CRITTOGRAFICI:

No

PRELIEVI CRITTOGRAFICI:

No

CARTA DI DEBITO:

Sì

CRIPTOVALUTE:

7 (BTC, ETH, BSV, DOGE, LTC+)

SICUREZZA:

Alto

SERVIZIO CLIENTI:

Telefono, e-mail, in app

Cos’è Robinhood?

Robinhood ha sede a Menlo Park, in California, e consente agli utenti di tutti i livelli di patrimonio netto di investire in azioni e altre attività tramite la loro app mobile e il sito web.

Questo è un esempio di un’azienda all’avanguardia nella rivoluzione della tecnologia finanziaria, in quanto non ci sono vetrine fisiche o filiali bancarie associate a Robinhood. Robinhood è considerata una delle migliori piattaforme per il trading di azioni e criptovalute sotto lo stesso tetto (virtuale).

Robinhood è un’istituzione finanziaria regolamentata negli Stati Uniti. Sono regolati da FINRA come broker-dealer e sono registrati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Poiché non ci sono commissioni sulla piattaforma, Robinhood guadagna la maggior parte dei loro soldi guadagnando interessi sui saldi di cassa dei loro utenti, vendendo dati sull’attività dei loro utenti e prestiti a margine. A partire dal 2022, l’azienda ha oltre 1.250 dipendenti.

Come funziona la funzione crittografica di Robinhood?

Robinhood tratta bitcoin e altre risorse crittografiche proprio come qualsiasi altra risorsa sulla loro piattaforma. Gli utenti sono in grado di scambiare bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum Classic e Bitcoin SV tramite Robinhood. Tuttavia, va notato che il trading di criptovalute viene completato in un conto separato da un normale account Robinhood Financial. Questo account separato è con Robinhood Crypto.

Come piattaforma di trading focalizzata principalmente sul mondo finanziario tradizionale, Robinhood non ha ancora implementato la possibilità di spostare criptovalute da e verso la loro piattaforma. In altre parole, gli utenti non stanno effettivamente acquistando risorse crittografiche reali quando utilizzano Robinhood, in quanto non hanno la possibilità di acquisire le risorse sottostanti in questo momento. Invece, gli utenti stanno ottenendo esposizione ai movimenti di prezzo delle varie criptovalute supportate dalla piattaforma.

Quali valute puoi acquistare e vendere?

In termini di risorse crittografiche in particolare, Robinhood Crypto supporta BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, ECC. e BSV. Robinhood attualmente non offre trading di valute fiat tradizionali.

Restrizioni per paese

Robinhood Crypto è attualmente disponibile solo in 46 stati degli Stati Uniti; tuttavia, i residenti del Regno Unito sono in grado di unirsi a una lista d’attesa per ottenere l’accesso immediato alla piattaforma una volta lanciata attraverso lo stagno. Gli stati in cui i servizi di Robinhood non sono attualmente disponibili sono Hawaii, Nevada, New Hampshire e West Virginia.

Tasse

Il più grande punto di forza di Robinhood è sempre stato il fatto che non addebita alcuna commissione per le negoziazioni effettuate sulla sua piattaforma. Robinhood ha trovato modi alternativi per monetizzare il trading di una varietà di attività, il che lo rende un’opzione interessante per chiunque scambi azioni, criptovalute e altre attività disponibili per il commercio sulla piattaforma. Detto questo, questo non significa che non ci siano commissioni sulla piattaforma.

Ecco alcune delle tasse a cui prestare attenzione su Robinhood:

Commissioni ATM con carta di debito – Le carte di debito associate ai conti Robinhood offrono prelievi gratuiti dagli sportelli automatici; tuttavia, questo vale solo per gli sportelli bancomat che fanno parte delle reti Allpoint o MoneyPass. Un fornitore di ATM che non fa parte di una di queste due reti può addebitare una commissione per un titolare di carta Robinhood per effettuare un prelievo e Robinhood non rimborserà all’utente tale commissione.

di debito – Le carte di debito associate ai conti Robinhood offrono prelievi gratuiti dagli sportelli automatici; tuttavia, questo vale solo per gli sportelli bancomat che fanno parte delle reti Allpoint o MoneyPass. Un fornitore di ATM che non fa parte di una di queste due reti può addebitare una commissione per un titolare di carta Robinhood per effettuare un prelievo e Robinhood non rimborserà all’utente tale commissione. Commissioni sulle transazioni estere – Un’altra commissione che può verificarsi con una carta di debito Robinhood è una commissione di transazione estera. Si tratta di una commissione che verrà probabilmente addebitata da un processore di pagamento straniero o da un fornitore di bancomat in una situazione in cui si sta tentando di utilizzare dollari statunitensi all’estero per una transazione non denominata in dollari USA.

– Un’altra commissione che può verificarsi con una carta di debito Robinhood è una commissione di transazione estera. Si tratta di una commissione che verrà probabilmente addebitata da un processore di pagamento straniero o da un fornitore di bancomat in una situazione in cui si sta tentando di utilizzare dollari statunitensi all’estero per una transazione non denominata in dollari USA. Robinhood Gold – Un’ultima commissione da considerare con un account Robinhood è solo per gli utenti Robinhood Gold che sono interessati al trading a margine. Un account Robinhood Gold viene fornito con una commissione mensile di $ 5, ma non ci sono commissioni collegate a $ 1.000 di margine di trading al mese. Tuttavia, la commissione sale al 5% dopo i primi $ 1.000.

Portafogli crittografici supportati

Attualmente non esiste un supporto nativo per il portafoglio crittografico coinvolto nella piattaforma finanziaria di Robinhood. Ciò significa che gli utenti non sono in grado di prelevare bitcoin sui propri portafogli dopo aver effettuato un acquisto. Inoltre, gli utenti non sono in grado di depositare bitcoin che già possiedono in Robinhood.

Detto questo, l’opzione di depositare o prelevare varie criptovalute tramite le loro reti sottostanti potrebbe essere aggiunta in futuro. Robinhood ha dichiarato la propria intenzione di offrire almeno la possibilità agli utenti di ritirare le risorse crittografiche ai portafogli nativi. Tuttavia, la società è anche preoccupata per il denaro depositato sulla piattaforma da fonti illecite, il che significa che potrebbe volerci molto più tempo per sentirsi a proprio agio con i depositi basati su criptovaluta.

Robinhood offre una carta di credito?

Robinhood attualmente non offre una carta di credito, ma ha una carta di debito che può essere utilizzata ovunque sia accettata Mastercard.

Questo è in realtà un prodotto utile per gli utenti di criptovalute in quanto possono potenzialmente vendere alcune delle loro criptovalute e caricarle direttamente sulla loro carta di debito Robinhood per effettuare pagamenti.

Naturalmente la vendita di criptovalute è generalmente considerata un evento fiscale, quindi non è qualcosa che vuoi fare frequentemente.

Come iscriversi a Robinhood

Il modo migliore per iniziare con Robinhood è scaricare l’app piuttosto che utilizzare il loro sito web. Questa è una piattaforma mobile-first e probabilmente avrai comunque il tuo telefono con te più spesso del tuo laptop o computer desktop.

Dopo aver scaricato l’app Robinhood, dovrai aprire l’app e toccare il pulsante “Iscriviti” visualizzato sullo schermo. Dovrai compilare una buona quantità di informazioni personali durante il processo di configurazione, poiché ci sono una serie di regolamenti che Robinhood deve seguire per rimanere conforme alla legge degli Stati Uniti. Dopo aver condiviso il tuo numero di previdenza sociale e altre informazioni su di te, dovresti essere in grado di ottenere l’approvazione del tuo account in pochi minuti.

Una volta che hai un account, dovrai collegare il tuo conto bancario a Robinhood per ottenere qualsiasi utilizzo dalla piattaforma. Questo processo è estremamente semplice, in quanto puoi scegliere la tua banca in base al logo della sua azienda.

L’ultimo passo è finanziare il tuo account Robinhood con il tuo conto bancario e iniziare a investire.

Le migliori alternative a Robinhood

Se stai cercando alternative a Robinhood probabilmente vorrai dare un’occhiata a qualcosa come SoFi o Wealthsimple.

Sia SoFi che Wealthsimple offrono esposizione ai mercati finanziari tradizionali oltre alla criptovaluta. Come Robinhood, sia SoFi che Wealthsimple non danno ai loro clienti la vera proprietà delle loro criptovalute e non è possibile ritirare le criptovalute dal sito.

D’altra parte, se stai cercando una proprietà crittografica più diretta (ma nessuna opzione di trading azionario), potresti voler controllare uno scambio crittografico come Coinbase.