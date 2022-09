Come acquistare monete su Binance con denaro fiat più veloce? Quando si apre un conto Binance, è sicuramente quello di scambiare o acquistare / vendere monete (note anche come criptovalute: bitcoin, ethereum … o qualsiasi altra moneta) sullo scambio per realizzare un profitto.

Per scambiare monete spot o futures o possedere monete su Binance, è necessario depositare monete in un portafoglio P2P. Questo articolo ti mostrerà come acquistare monete tramite P2P.

Per effettuare un acquisto di monete su Binance, è necessario completare alcuni passaggi:

Genera codice di sicurezza 2FA Completa almeno la verifica in 2 passaggi Aggiungi un conto bancario su Binance

Se hai completato i tre passaggi precedenti, facciamolo passo dopo passo per acquistare monete rapidamente in solo 1 minuto:

Fai clic su “Acquista”, quindi seleziona la moneta che desideri acquistare

Inserisci l’importo e scegli la valuta che usi per acquistare la moneta.

Passaggio 3: fare clic per confermare “Avviso di rischio”

Viene visualizzata la finestra di avviso sul rischio di trading. È necessario leggere attentamente per comprendere le normative di Binance.

Spunta “Ho letto e accetto….”

Fai clic su “Conferma”

La prossima volta non è necessario eseguire questo passaggio.

Passaggio 4: scegli il venditore di monete giusto

Sullo schermo, apparirà un elenco di persone che vendono la moneta che scegli corrispondente al prezzo, al limite delle monete e all’importo che il venditore vuole accettare la transazione.

Passo 5: Fai clic su “Acquista USDT” nell’angolo destro dello schermo (se stai cercando di acquistare USDT).

Se si desidera acquistare un’altra moneta, questo pulsante mostrerà il pulsante di acquisto e il nome della moneta corrispondente.

Le informazioni sul trader appariranno sullo schermo:

Dovresti scegliere di scambiare con qualcuno con una “V” gialla dopo il nome della transazione, questo controllo mostra che il venditore ha verificato la sua identità con lo scambio Binance, quindi sarà più affidabile.

Limite di tempo di pagamento: di solito 15 minuti. Se ci vuole più tempo, il tempo per ricevere la tua moneta dovrà aspettare molto tempo.

Metodo di pagamento: Di solito il trader utilizzerà “Bonifico bancario”. Se desideri utilizzare altri metodi, devi vedere se il venditore utilizza questi metodi di pagamento.

Termini e condizioni: requisiti di transazione del venditore.

Successivamente, è necessario inserire le informazioni sulla transazione desiderate:

Voglio pagare: Importo di USD che si desidera acquistare. Immediatamente il sistema mostrerà nella casella “Riceverò” la quantità di monete che riceverai corrispondente all’importo che hai inserito sopra.

Al contrario, se inserisci “Riceverò” la quantità di monete che desideri acquistare, la casella “Voglio pagare” mostrerà automaticamente l’importo che devi pagare.

Dopo aver compilato l’importo o le monete che desideri acquistare, fai clic su “Acquista USDT”

Passo 6: Effettua il pagamento in base alle informazioni sullo schermo e fai clic su “Trasferito, avanti”

È necessario effettuare il trasferimento entro 15 minuti, dopo questo tempo la transazione verrà annullata.

È necessario trasferire il nome corretto, il numero di conto, l’importo

Contenuto del trasferimento: il numero dell’ordine / o il numero di transazione come richiesto viene visualizzato sullo schermo.

Al termine del trasferimento, selezionare “Trasferito, avanti”.

In circa 15 minuti, la quantità di Bitcoin acquistata verrà restituita al tuo portafoglio Fiat.

Passaggio 7: controlla il numero di monete che hai appena acquistato

Seleziona Portafoglio/Fiat e Conto Spot/Fiat.

Fai clic sull’icona della moneta per vedere il numero di monete che hai appena acquistato.

Se non ricevi la quantità corretta di monete che hai acquistato o il venditore non ha trasferito le monete, fai clic sull’icona “Messaggio” per inviare una richiesta di supporto a Binance.

Quindi hai imparato come depositare denaro in Binance o acquistare monete su Binance con il metodo P2P con successo. Se si desidera utilizzare la moneta acquistata per acquistare altre monete sullo scambio Binance, fare clic su “Trasferisci” per trasferire la moneta acquistata dal portafoglio P2P al portafoglio Spot. Il passaggio tra questi due portafogli è gratuito.