Performance di Adidas nella Grande Cina

Nel terzo trimestre, Adidas ha registrato una crescita significativa nel mercato della Grande Cina, con un incremento delle vendite del 9% rispetto all’anno precedente. Questo risultato ha portato il fatturato a 946 milioni di euro, il valore più alto dalla fine del 2022. La crescita è particolarmente notevole considerando le difficoltà affrontate da altre aziende nel settore, che stanno lottando con una domanda dei consumatori debole e l’incertezza economica. Adidas, al contrario, ha saputo capitalizzare su una domanda robusta, dimostrando la sua resilienza in un contesto di mercato complesso.

Risultati in Nord America

In Nord America, il secondo mercato più grande per Adidas, le vendite hanno mostrato un andamento misto. Sebbene ci sia stata una diminuzione del 7% a 1,36 miliardi di euro a causa dell’effetto valuta, escludendo la linea Yeezy, le vendite sono aumentate rispetto all’anno precedente. Questo segnale positivo è un chiaro indicativo del ritorno alla crescita per il marchio, che ha visto un recupero significativo sotto la direzione del CEO Bjorn Gulden. La sua leadership ha portato a una rinnovata fiducia nel brand, con una strategia che punta a rafforzare la presenza di Adidas nel mercato nordamericano.

Tendenze e strategie di mercato

Una delle tendenze più interessanti che ha contribuito alla crescita di Adidas è il ritorno delle scarpe “terrace”, modelli retrò ispirati alle calzature dei tifosi di calcio degli anni ’70 e ’80. Questa strategia ha permesso ad Adidas di guadagnare quote di mercato, sfidando rivali come Nike e recuperando terreno dopo la difficile separazione con il rapper Kanye West. La capacità di innovare e adattarsi alle tendenze del mercato è fondamentale per il futuro dell’azienda, che continua a investire in nuove collezioni e collaborazioni per attrarre una clientela sempre più diversificata.