Andamento delle borse europee

Le borse europee hanno aperto nuovamente in rialzo, continuando il trend positivo iniziato all’inizio della settimana. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha registrato un progresso dello 0,6%, raggiungendo i 35.215 punti. Tra i titoli in evidenza, Prysmian ha guadagnato 1,4%, seguita da Banca Mediolanum e Iveco Group, entrambe in crescita del 1,3%. Tuttavia, Erg ha mostrato un lieve calo dello 0,4%.

Attesa per i dati economici

Oggi, l’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sulle offerte di lavoro negli Stati Uniti, con il report Jolts di settembre in arrivo. Questo report è cruciale per comprendere la salute del mercato del lavoro americano. Inoltre, si attende con interesse il dato sulla fiducia dei consumatori. Nei prossimi giorni, saranno pubblicati anche il core PCE e il rapporto sui nonfarm payrolls, che forniranno ulteriori indicazioni sulla situazione economica.

Focus sulle trimestrali

Oltre ai dati macroeconomici, il calendario delle trimestrali sarà monitorato attentamente. Questa sera, saranno resi noti i conti di Alphabet e AMD, mentre domani toccherà a Meta e Microsoft. Giovedì, gli investitori attenderanno i risultati di Amazon e Apple. Questi report potrebbero influenzare significativamente l’andamento dei mercati, considerando l’importanza di queste aziende nel panorama economico globale.

Situazione obbligazionaria e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 121 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 3,5% e il benchmark tedesco al 2,3%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio si stabilizza dopo il crollo di ieri, con il Brent a 71,3 dollari al barile. L’oro, invece, continua a salire, raggiungendo i 2.751 dollari l’oncia.

Andamento dei cambi

Nel mercato dei cambi, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,081, mentre il dollaro/yen si stabilizza a 153,2 yen per dollaro. Questa situazione è influenzata dalla recente perdita della maggioranza da parte della coalizione di governo giapponese in parlamento, con la Bank of Japan che si riunirà giovedì per discutere le future politiche monetarie.