Adidas e la sua performance nella Grande Cina

Nel terzo trimestre, Adidas ha riportato un aumento significativo delle vendite nella Grande Cina, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Questo ha portato il fatturato a 946 milioni di euro, il dato più forte dalla fine del 2022. Questo risultato è particolarmente notevole considerando le difficoltà che altre aziende stanno affrontando nella regione, dove la domanda dei consumatori rimane debole. La crescita di Adidas in Cina è un chiaro segnale di un recupero della fiducia da parte dei consumatori, che si riflette anche nelle strategie di marketing e nei lanci di nuovi prodotti.

Le vendite in Nord America e l’impatto della linea Yeezy

In Nord America, il secondo mercato più grande per Adidas, le vendite hanno mostrato un calo del 7% a 1,36 miliardi di euro, ma escludendo la linea Yeezy, si è registrato un aumento rispetto all’anno precedente. Questo suggerisce che, nonostante le difficoltà, il marchio sta riuscendo a mantenere una certa stabilità. Il CEO Bjorn Gulden ha sottolineato che la crescita sottostante e il ritorno ai numeri positivi sono segnali incoraggianti per il futuro a medio termine dell’azienda. La strategia di diversificazione dei prodotti e il focus su modelli retrò hanno contribuito a questo successo.

Tendenze di mercato e strategie di Adidas

Una delle tendenze più interessanti è rappresentata dalle scarpe “terrace”, modelli ispirati alle calzature dei tifosi di calcio degli anni ’70 e ’80. Questa linea ha aiutato Adidas a guadagnare quote di mercato rispetto ai rivali, come Nike, e a riprendersi dalla difficile separazione con il rapper Kanye West. La capacità di innovare e di rispondere alle esigenze dei consumatori è fondamentale per il marchio, che continua a investire in nuove collezioni e campagne pubblicitarie mirate. La strategia di marketing di Adidas si sta dimostrando efficace, contribuendo a rafforzare la sua posizione nel mercato globale.