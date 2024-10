Il risparmio degli italiani: un’analisi attuale

Negli ultimi anni, la cultura del risparmio in Italia ha subito significativi cambiamenti, influenzati da fattori economici e sociali. Secondo l’indagine “Gli italiani e il risparmio: 1924-2024”, condotta da Acri e Ipsos, emerge che la propensione a investire è diminuita, passando dal 36% nel 2023 al 34% nel 2024. Questo calo potrebbe essere attribuito a un clima di incertezze economiche che induce gli italiani a preferire la liquidità rispetto a investimenti più rischiosi.

Le scelte di investimento degli italiani

Circa due terzi degli italiani scelgono di non investire, sentendosi più sicuri con i propri risparmi liquidi. Solo un terzo degli intervistati decide di investire una piccola parte dei propri fondi. L’indagine ha rivelato che la cautela è predominante, con una lieve crescita della propensione al rischio, passando dal 7% al 9%. Questo cambiamento suggerisce una crescente apertura verso investimenti più audaci, ma con un occhio attento alla rischiosità e all’impatto sociale degli investimenti.

Generazioni a confronto: risparmio e investimenti

Le generazioni più giovani, come la Gen Z e i Millennials, mostrano una visione diversa rispetto al risparmio. Mentre i più maturi tendono a risparmiare per affrontare un futuro incerto, i giovani sono più orientati a investire in esperienze e svaghi. Il 28% della Gen Z risparmia per viaggi, mentre i Millennials si concentrano su obiettivi simili. Questa differenza di approccio riflette un cambiamento nei valori e nelle priorità, con i giovani che si dichiarano consapevoli delle loro esigenze e obiettivi distintivi rispetto alle generazioni precedenti.

Il significato del risparmio oggi

Oggi, il risparmio è visto non solo come una necessità, ma anche come un’opportunità per raggiungere obiettivi specifici. Il 60% degli italiani risparmia con una progettualità, mostrando una maggiore attenzione verso progetti a lungo termine. Tuttavia, per un italiano su quattro, il risparmio implica ancora sacrifici, evidenziando una tensione tra il desiderio di godere del presente e la necessità di pianificare per il futuro. La ricerca ha anche rivelato che il 76% delle famiglie è in grado di affrontare spese impreviste, segno di una crescente stabilità economica.