Introduzione agli affitti brevi in Italia

Negli ultimi anni, il fenomeno degli affitti brevi ha assunto una rilevanza crescente in Italia, attirando l’attenzione di turisti e investitori. Tuttavia, questa espansione ha portato con sé una serie di problematiche, tra cui la conformità alle normative e la sicurezza degli immobili. Un’indagine condotta dall’Osservatorio Federconsumatori, in collaborazione con la Fondazione ISSCON e il supporto del Sunia, ha rivelato dati preoccupanti riguardo alla situazione attuale degli affitti brevi nel nostro Paese.

Risultati dell’indagine sulla conformità normativa

Secondo lo studio, solo il 52% delle abitazioni destinate a locazioni brevi è dotato del Codice Identificativo Nazionale (CIN), un requisito fondamentale per garantire la legalità delle strutture. Inoltre, solo una su dodici risulta conforme sia al CIN che ai requisiti di sicurezza. Questo scenario evidenzia un grave deficit normativo che potrebbe avere ripercussioni significative per gli inquilini e i turisti.

Impatto della crisi abitativa e delle locazioni brevi

La crescente domanda di affitti brevi ha avuto un impatto diretto sul mercato immobiliare, contribuendo all’aumento dei canoni di locazione e rendendo difficile per gli studenti universitari trovare alloggi adeguati. Le città italiane, come Roma e Milano, stanno affrontando una crisi abitativa che si aggrava ulteriormente a causa della proliferazione di affitti brevi. Questo fenomeno non solo influisce sui prezzi, ma altera anche la composizione sociale dei quartieri, portando a una omologazione dei servizi e delle offerte turistiche.

La questione della sicurezza negli affitti brevi

Un altro aspetto critico emerso dall’indagine riguarda la sicurezza degli immobili. Solo l’8,5% delle strutture analizzate rispetta sia il CIN che i requisiti di sicurezza. Le città con le percentuali più basse di conformità sono Torino, Bologna e Napoli, dove le condizioni di sicurezza risultano particolarmente preoccupanti. Questo solleva interrogativi sulla protezione degli ospiti e sulla responsabilità dei proprietari nel garantire un ambiente sicuro.

Proposte per migliorare la situazione

Federconsumatori ha avanzato una serie di proposte per affrontare le criticità emerse. Tra queste, l’obbligo per i portali di escludere gli annunci di strutture prive del CIN e delle dotazioni di sicurezza. Inoltre, si suggerisce di rendere obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo esatto dell’immobile e dei dati del locatore. Misure sanzionatorie più severe sono necessarie per garantire il rispetto delle normative, con la possibilità di sospendere l’attività di affitto per chi non si adegua.

Conclusione

La situazione degli affitti brevi in Italia richiede un intervento urgente e mirato per garantire la sicurezza degli ospiti e la conformità alle normative. È fondamentale ripensare il modello turistico attuale, limitando il fenomeno dell’overtourism e proteggendo il mercato delle locazioni per famiglie e studenti. Solo attraverso un approccio coordinato e rigoroso sarà possibile affrontare le sfide che questo settore presenta.