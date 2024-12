Il panorama degli investimenti nei mercati privati

Negli ultimi anni, il settore degli investimenti ha visto un notevole spostamento verso i mercati privati. Secondo un recente studio condotto da Schroders, il 55% dei consulenti finanziari e wealth manager ha già iniziato a investire in questa asset class, con un ulteriore 20% che prevede di farlo nei prossimi due anni. Questo trend è particolarmente evidente in Italia, dove il 26% dei professionisti del settore prevede nuove allocazioni nei mercati privati, superando la media globale del 19%.

Le aree di investimento più popolari

Le aree di investimento più gettonate includono il private equity (53%), le soluzioni multi-private asset (47%) e l’equity delle infrastrutture rinnovabili (46%). Questi settori offrono opportunità di rendimento elevate e diversificazione, elementi che attraggono sempre più i consulenti e i loro clienti. Tuttavia, nonostante l’interesse crescente, la mancanza di liquidità rimane una delle principali preoccupazioni per gli investitori.

Le sfide e le opportunità nei mercati privati

Due terzi degli intervistati nel sondaggio di Schroders hanno evidenziato il potenziale di rendimento più elevato rispetto ai mercati pubblici come il vantaggio principale per i loro clienti. Inoltre, il 62% degli intervistati ha sottolineato l’importanza della diversificazione grazie a driver di rendimento differenziati. Tuttavia, la mancanza di liquidità è citata come una sfida significativa nelle discussioni con i clienti. Per affrontare queste preoccupazioni, il 49% degli intervistati ha suggerito che una maggiore formazione per i clienti potrebbe sostenere ulteriormente la domanda, seguita da strutture di prodotto più adeguate e soglie di ingresso più basse.

Il caso italiano: un mercato in crescita

L’Italia si presenta come un caso interessante nel panorama degli investimenti nei mercati privati. Sebbene le allocazioni attuali siano più contenute rispetto ad altri mercati sviluppati, l’indagine di Schroders indica una chiara traiettoria di crescita. Con il 26% dei consulenti che prevede di introdurre proposte sul mercato privato nei prossimi due anni, il mercato italiano sta emergendo come un’opportunità significativa per gli investitori. Carla Bergareche, Global Head of Wealth, Client Group di Schroders, ha affermato che, nonostante molti wealth manager stiano già investendo nei mercati privati, l’entità delle allocazioni è ancora inferiore rispetto ai portafogli istituzionali.

Conclusioni sul futuro degli investimenti nei mercati privati

In sintesi, i mercati privati stanno guadagnando terreno tra i consulenti finanziari e wealth manager, con un crescente interesse da parte degli investitori. Man mano che aumenta la consapevolezza del potenziale di questi asset, è probabile che i mercati privati continuino a svolgere un ruolo sempre più importante nei portafogli degli investitori individuali. La sfida per i consulenti sarà quella di educare i clienti e fornire soluzioni adeguate per sfruttare al meglio queste opportunità.