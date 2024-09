Agevolazioni assunzioni 2024: gli incentivi regionali attivi

Nel 2024, numerose agevolazioni regionali per le assunzioni sono a disposizione dei datori di lavoro.

Questi incentivi, promossi e gestiti dalle amministrazioni regionali, offrono contributi e sgravi fiscali per incoraggiare l’occupazione. Sviluppo Lavoro Italia SpA, in collaborazione con le Regioni, ha fornito un elenco aggiornato delle agevolazioni disponibili.

In questa guida, vediamo quali sono le agevolazioni regionali attive nel 2024, a chi spettano e come fare per ottenerle.

Cosa sono le agevolazioni per le assunzioni regionali?

Le agevolazioni regionali per le assunzioni sono contributi economici, sgravi fiscali e misure di politica attiva del lavoro. Questi incentivi sono concessi ai datori di lavoro che assumono personale nel 2024, con l’obiettivo di affrontare specifiche problematiche locali, come la promozione dell’occupazione in settori chiave, lo sviluppo di aree svantaggiate e la riqualificazione professionale.

Elenco delle agevolazioni regionali per le assunzioni 2024

Ecco una panoramica delle principali agevolazioni attive nelle diverse regioni italiane nel 2024:

Regione Calabria – Incentivi assunzioni turismo

La Regione Calabria ha attivato un incentivo per favorire l’occupazione nel settore turistico. I datori di lavoro che operano in questo settore e assumono disoccupati residenti in Calabria possono beneficiare di un bonus che copre il 50% o il 75% dei costi salariali per un massimo di 12 mesi, estendibile a 24 mesi per i lavoratori svantaggiati.

Regione Campania – Incentivi assunzioni turismo

Anche la Regione Campania offre un incentivo per le assunzioni nel settore turistico. Il contributo varia da 2.500 a 7.000 euro in base alla tipologia di contratto e alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato. Sono disponibili fondi anche per l’attivazione di tirocini non curriculari della durata di almeno 4 mesi.

Regione Lombardia – Incentivi disoccupati

La Regione Lombardia prevede un incentivo per l’assunzione di persone disoccupate da almeno 30 giorni, con contributi che vanno da 4.000 a 8.000 euro, in base al genere e all’età del lavoratore. È previsto un contributo aggiuntivo di 1.000 euro per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Regione Toscana – Aiuti lavoratori aziende in crisi

La Regione Toscana offre un contributo per l’assunzione di lavoratori colpiti da licenziamenti a causa di crisi aziendali. L’aiuto va da 4.000 a 10.000 euro, con premialità per l’assunzione di donne e persone con disabilità.

Regione Toscana – Aiuti donne vittime di violenza

Sempre in Toscana, è attivo un incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza, con contributi che vanno da 2.718,90 a 10.875,60 euro, in base al tipo di contratto.

Regione Marche – Incentivi assunzioni disoccupati

Nelle Marche, i datori di lavoro possono beneficiare di incentivi che vanno da 6.500 a 26.000 euro per l’assunzione di disoccupati o soggetti a rischio di esclusione sociale. L’importo massimo per azienda è di 52.000 euro.

Regione Valle d’Aosta – Assunzioni iscritti programma GOL

La Regione Valle d’Aosta offre fino a 16.000 euro per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti al programma GOL, con contributi proporzionali per i contratti a tempo determinato.

Regione Liguria – Bonus assunzioni turismo

In Liguria, le imprese del settore turistico possono richiedere un contributo che va da 2.500 a 8.000 euro per assunzioni con contratti a tempo determinato o indeterminato di almeno 8 mesi.

Incentivi alle assunzioni a livello nazionale

Oltre agli incentivi regionali, esistono numerose agevolazioni nazionali attive nel 2024. Questi incentivi riguardano categorie specifiche come donne, giovani, over 50, disabili e lavoratori svantaggiati. Vi consigliamo di consultare le nostre guide specifiche per approfondire gli incentivi disponibili a livello nazionale.

Nel 2024, le agevolazioni regionali rappresentano un’importante opportunità per le imprese che desiderano assumere nuovi dipendenti e contribuire allo sviluppo economico locale. Assicuratevi di consultare le informazioni relative alla vostra regione e di preparare la documentazione necessaria per richiedere gli incentivi entro le scadenze previste.