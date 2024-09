Bonus assunzioni turismo in Liguria 2024: guida completa per le imprese

in

Il bonus assunzioni turismo è un incentivo economico destinato alle imprese del settore turistico della regione Liguria, introdotto per supportare l’occupazione e migliorare le condizioni lavorative.

questo contributo, che varia da 2.500 euro a 8.000 euro, viene erogato alle aziende che assumono personale con contratti a tempo indeterminato o determinato, a patto che quest’ultimo sia di una durata pari o superiore a 8 mesi. Il bonus è stato istituito nell’ambito del Patto per il lavoro nel settore del turismo – edizione 2024, che ha previsto uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro.

A chi spetta il bonus assunzioni turismo

Il bonus può essere richiesto dalle imprese private operanti nel settore turistico con sede operativa in Liguria, indipendentemente dalla loro dimensione (ditta individuale, micro, piccola, media o grande impresa). anche cooperative e i loro consorzi possono beneficiare del bonus, inclusi i soci lavoratori.

Per poter accedere all’incentivo, le aziende devono rientrare nei seguenti codici ATECO:

55.10.00 – alberghi

– alberghi 55.20.00 – alloggi

– alloggi 55.20.10 – villaggi turistici

– villaggi turistici 55.20.20 – ostelli della gioventù

– ostelli della gioventù 55.20.30 – rifugi di montagna

– rifugi di montagna 55.20.40 – colonie marine e montane

– colonie marine e montane 55.30.00 – aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

– aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 56.10.11 – ristorazione con somministrazione

– ristorazione con somministrazione 56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina

– bar e altri esercizi simili senza cucina altri codici ATECO nel settore dell’alloggio e della ristorazione.

Requisiti per le imprese

Le imprese che desiderano richiedere il bonus devono essere in regola con:

Contratti collettivi nazionali di lavoro

Contributi previdenziali e assicurativi

Normative sulla sicurezza sul lavoro

Normative in materia di diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999)

Inoltre, l’impresa deve essere regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA e risultare attiva al momento della presentazione della domanda.

Requisiti per i lavoratori

Per poter beneficiare del bonus, le imprese devono assumere lavoratori privi di rapporti di lavoro in essere. Sono ammessi:

Contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1 gennaio 2024. Se part-time, è richiesto un impegno di almeno 24 ore settimanali .

stipulati dal 1 gennaio 2024. Se part-time, è richiesto un impegno di almeno . Contratti a tempo determinato della durata di almeno 8 mesi. anche in questo caso, se part-time, è richiesto un impegno minimo di 24 ore settimanali.

Importante: per le attività di ristorazione (ATECO 56.10.11 e 56.10.12), gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30) e bar senza cucina (ATECO 56.30.00), il bonus viene riconosciuto solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Come funziona il bonus assunzioni turismo Liguria

L’incentivo funziona secondo una modalità “a sportello”: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, senza graduatorie. La richiesta deve essere inoltrata mentre il contratto di lavoro è ancora in essere, e il bonus può essere riconosciuto anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto inizialmente a termine.

A quanto ammonta il bonus

L’importo del bonus varia in base alla tipologia di contratto e alla durata dell’assunzione:

8.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato .

per assunzioni a . 4.500 euro per contratti a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi .

per contratti a tempo determinato di durata superiore a . 3.500 euro per contratti a tempo determinato di durata tra 8 e 9 mesi .

per contratti a tempo determinato di durata tra . 2.500 euro per contratti a tempo determinato di durata inferiore a 8 mesi (solo per specifiche categorie come gli stabilimenti balneari).

Premialità

Alle imprese che soddisfano determinate condizioni, viene riconosciuta una maggiorazione del bonus:

10% di maggiorazione se si assumono beneficiari del programma GOL o Supporto Formazione Lavoro , o se l’azienda è iscritta al registro dei datori di lavoro socialmente responsabili .

di maggiorazione se si assumono beneficiari del programma o , o se l’azienda è iscritta al . 35% di maggiorazione per l’assunzione di persone disabili oltre l’obbligo di legge.

di maggiorazione per l’assunzione di oltre l’obbligo di legge. 50% di maggiorazione per aziende che hanno stipulato accordi aziendali o territoriali con i sindacati dal 1 gennaio 2024.

Come richiedere il bonus assunzioni turismo

Le imprese interessate possono richiedere il bonus attraverso la procedura telematica disponibile sul portale regionale “Bandi online”. È necessario autenticarsi con SPID, CIE o credenziali regionali per accedere alla piattaforma e compilare la domanda, che deve essere completa di tutti i documenti richiesti.

Scadenza delle domande

Le domande per il bonus assunzioni turismo in Liguria possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento dei fondi. È importante rispettare gli orari di invio della domanda, che può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30.

Il bonus assunzioni turismo è una grande opportunità per le imprese del settore turistico della Liguria, finalizzato a stimolare l’occupazione e migliorare le condizioni lavorative. Con contributi fino a 8.000 euro, le aziende possono trarre vantaggio da questo incentivo per assumere personale e contribuire alla crescita economica della regione.

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria domanda il prima possibile, seguendo la procedura indicata e rispettando i requisiti previsti dal bando.