Aggiornamento Prezzi Nichel: Revisione del Q1 2024

All’inizio dell’anno, gli esperti prevedevano che l’offerta di nichel mantenesse un surplus e che il prezzo rimanesse contenuto in un intervallo per tutto il 2024. L’apertura del primo trimestre è stata fissata a 16.600 dollari per tonnellata metrica (TM) il 2 gennaio.

Il prezzo è rimasto stabile durante gennaio e febbraio, ma marzo ha portato con sé una certa volatilità, con forti guadagni che lo hanno spinto a un massimo trimestrale di 18.165 dollari per TM il 13 marzo.

Tuttavia, il rialzo del prezzo non è durato e il nichel è nuovamente sceso sotto la soglia dei 17.000 dollari alla fine del mese. Alla fine, il metallo è sceso a 16.565 dollari il 28 marzo, causando una leggera perdita per il trimestre.

Sovrapproduzione dall’Indonesia

La mancanza di slancio nei prezzi dei nichel è in gran parte il risultato della posizione di sovrapproduzione continuativa del metallo. Il fattore principale è rappresentato dai tassi di produzione elevati continuativi dall’Indonesia, che mantiene la sua posizione di leader globale per il metallo. Il paese ha prodotto 1,8 milioni di TM di nichel nel 2023, secondo l’ultimo Sommario delle Materie Prime Minerarie degli Stati Uniti Geological Survey (USGS), rappresentando la metà dell’offerta globale.

La produzione del paese è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo decennio, ed è stata exacerbata dalle iniziative governative che hanno posto limiti rigorosi all’esportazione di materie prime per incoraggiare gli investimenti nella produzione e nella raffinazione.

In un’email alla Investing News Network, l’Editore e Analista di Exploration Insights Joe Mazumdar ha scritto: “La crescita nella produzione di veicoli elettrici e la crescente domanda di nichel nelle batterie hanno spinto il governo indonesiano a migliorare la capacità locale di raffinazione e produzione dalle aziende operanti nel paese.”

I dati forniti da S&P Global Market Intelligence da Mazumdar hanno mostrato che i risultati delle misure hanno visto circa 20 miliardi di dollari riversati nel settore all’inizio del 2023, con altri 10 miliardi di dollari in finanziamenti non dichiarati, gran parte dei quali provenienti dalla Cina.

Nonostante la qualità inferiore del materiale proveniente dall’Indonesia, gli investimenti sono stati fatti per rafforzare le linee di approvvigionamento per i produttori di batterie cinesi e destinati alla produzione di veicoli elettrici. Tuttavia, la domanda di veicoli elettrici è diminuita nel 2023 e nel 2024 a causa dei tassi di interesse elevati, dell’ansia da autonomia e della capacità di ricarica, aumentando le scorte di nichel e contribuendo a una situazione di sovrapproduzione continua.

Tagli alla produzione da parte dei produttori occidentali

Secondo i dati di Macquarie Capital forniti da Mazumdar, il crollo dei prezzi del nichel al di sotto dei 18.000 dollari ha reso circa il 35 percento della produzione non redditizia, che salirebbe al 75 percento se il prezzo scendesse al di sotto dei 15.000 dollari.

Mazumdar ha indicato che le sfide di prezzo hanno portato a tagli da parte di produttori australiani come First Quantum e Wyloo Metals, che hanno entrambi annunciato la sospensione delle rispettive operazioni minerarie di nichel di Ravensthorpe e Kambalda. Inoltre, il principale produttore di nichel australiano BHP sta considerando tagli propri.

L’industria mineraria del nichel del territorio francese Nuova Caledonia sta affrontando gravi difficoltà a causa dei prezzi in caduta libera. Il governo francese è stato in trattative con Glencore, Eramet e Trafigura, che hanno quote significative in produttori di nichel nel paese, e ha offerto un pacchetto di salvataggio da 200 milioni di euro per la nazione. Il governo francese ha fissato una scadenza al 28 marzo per la Nuova Caledonia per accettare il suo pacchetto di salvataggio, ma a 11 aprile la decisione non è ancora stata presa.

All’inizio di quest’anno, Glencore ha annunciato piani per chiudere e cercare un acquirente per le sue operazioni a Koniambo, che ha dichiarato non hanno ancora generato profitto e sono insostenibili anche con l’assistenza governativa. Da parte sua, Trafigura ha rifiutato di contribuire al capitale di salvataggio per la sua quota del 19 percento in Prony Resources Nouvelle-Caledonie e nella sua miniera di Goro, costringendo Prony a trovare un nuovo investitore prima di poter ottenere finanziamenti governativi. Il 10 aprile, Eramet ha raggiunto un accordo con la Francia per le operazioni di nichel della sua controllata SLN che vedrebbe l’azienda estendere le garanzie finanziarie a SLN.

La situazione ha esacerbato le tensioni sull’indipendenza dalla Francia, con gli oppositori dell’accordo che sostengono che mette a rischio la sovranità della Nuova Caledonia e che le compagnie minerarie non stanno contribuendo abbastanza ai salvataggi delle miniere, che impiegano migliaia di neocaledoniani. Rapporti del 10 aprile hanno indicato che le proteste sono diventate violente.

Anche se i tagli dai minatori australiani e neocaledoniani non ci si aspetta che cambino il mercato da un surplus, Mazumdar si aspetta che aiuti a mantenere una certa stabilità dei prezzi sul mercato.

Intervento governativo

In un’email a INN, Ewa Manthey, Stratega delle Materie Prime presso ING, suggerisce che ciò pone i produttori occidentali in una posizione difficile per influenzare il mercato, anche con tagli alla produzione.

“Le recenti restrizioni all’offerta limitano anche le alternative di approvvigionamento alla dominanza dell’Indonesia, dove la maggior parte della produzione è supportata dagli investimenti cinesi. Ciò avviene in un momento in cui gli Stati Uniti e l’UE stanno cercando di ridurre la loro dipendenza da paesi terzi per accedere a materie prime critiche, incluso il nichel,” ha detto Manthey.

Ciò è stato confermato da Mazumdar, che ha detto che gli Stati Uniti stanno lavorando per contrastare la situazione attraverso una serie di sovvenzioni volte a incoraggiare i produttori occidentali e ad aiutare nello sviluppo di nuovi progetti di minerali critici.

“La Legge di Riduzione dell’Inflazione degli Stati Uniti (IRA) promuove tramite sovvenzioni l’approvvigionamento di minerali critici e parti di veicoli elettrici da paesi con cui ha un accordo di libero scambio o un accordo bilaterale. Indonesia e Cina non hanno accordi di libero scambio con gli Stati Uniti,” ha detto Mazumdar.

Ha poi suggerito che i maggiori beneficiari di questo piano sarebbero l’Australia e il Canada, ma ha anche notato che con i prezzi rimanenti depressi, i progetti da miliardi di dollari avrebbero difficoltà a partire.

Nichel verde

Un modo per favorire la produzione occidentale è stato creare un mercato separato con la creazione di un mercato del nichel verde che s’incentra sull’attenzione dei produttori occidentali per l’ambiente, il sociale e la governance (ESG). Il nichel verde è definito come un prodotto a basso impatto ambientale che produce meno di 20 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di produzione.

La sovrabbondanza di laterite di bassa qualità ha abbassato i prezzi su tutta la linea, anche per i progetti di solfuri di alta qualità e più ecologici come quelli in Australia e Canada. Questo ha portato alla suggerimento di un prezzo premium per il nichel verde; tuttavia, questo non ha guadagnato molto slancio presso la Borsa dei Metalli di Londra (LME).

“Vi è poca evidenza che un premio per i produttori o sviluppatori di ‘nichel verde’ abbia molto slancio, anche se un’operazione con basse emissioni di carbonio potrebbe avere una migliore possibilità di ottenere finanziamenti da investitori istituzionali nei paesi occidentali,” ha detto Mazumdar.

Anche se potrebbe non esserci molto interesse per il nichel verde presso la LME, ci sono stati alcuni sostenitori vocali come il CEO di Wyloo, Luca Giacovazzi. Vede il premio come essenziale per l’industria, aggiungendo che l’industria dovrebbe cercare un nuovo mercato se la LME non è disposta a perseguire una quotazione separata per il nichel verde.

Le richieste di un premio sono principalmente provenienti da produttori occidentali che sostengono costi di lavoro e di produzione più elevati per soddisfare le iniziative ESG, cosa che avviene meno tra i loro omologhi in Cina, Indonesia e Russia.

I produttori occidentali sono stati colti alla sprovvista all’inizio di marzo quando PT CNGR Ding Xing New Energy, una joint venture tra CNGR Advanced Material della Cina e Rigqueza International PTE dell’Indonesia, ha richiesto di essere elencata come un “marchio di consegna affidabile” presso la LME. La designazione permetterebbe all’azienda, che produce nichel di classe 1, di essere riconosciuta come rispettante le linee guida di approvvigionamento responsabile stabilite dalla LME.

Se verrà approvata, cosa considerata probabile, questa sarebbe la prima volta che un’azienda indonesiana sarà rappresentata presso la LME. Tuttavia, c’è stata una reazione da parte dei minatori occidentali che hanno notato che la produzione in Indonesia affronta una serie di sfide ESG e di approvvigionamento responsabile.

Conclusioni per gli investitori

Il nichel è un metallo critico per la produzione di batterie destinate ai veicoli elettrici. In generale, il nichel di qualità batteria è processato dalla materia prima di qualità superiore prodotta dai solfuri, ma più di recente la produzione cinese si è rivolta a lateriti di bassa qualità. Anche se le batterie fatte di nichel lateritico hanno una densità energetica inferiore, il loro costo è anche molto più basso, il che potrebbe fornire risparmi chiave per gli acquirenti di veicoli elettrici.

Tuttavia, con l’inflazione persistente e i tassi di interesse elevati a livello globale, la domanda di veicoli elettrici è diminuita negli ultimi due anni, riducendo di conseguenza la domanda di nichel.

Nel frattempo, nonostante un certo rallentamento dovuto al processo di approvazione, i tassi di produzione elevati dall’Indonesia sono continuati fino al 2024 e non sembra esserci tagli all’orizzonte da parte della nazione.

Questi fattori hanno portato a una caduta dei profitti e dei tagli dalle grandi operazioni di nichel in occidente, e hanno reso le aziende improbabili a perseguire la costruzione di nuovi progetti nel breve termine.

“Guardando avanti, crediamo che i prezzi del nichel siano probabilmente sotto pressione, almeno nel breve termine, in un quadro macroeconomico debole e un surplus di mercato sostenuto,” ha detto Manthey.

Il surplus continuativo sul mercato potrebbe fornire alcune opportunità agli investitori interessati a entrare in un gioco di minerali critici a un costo inferiore, ma una inversione potrebbe richiedere del tempo.