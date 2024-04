I 5 Migliori ETF Oro del 2024

in

Gli Exchange-Traded Funds (ETF) dell’oro hanno guadagnato popolarità tra gli investitori che desiderano esposizione ai metalli preziosi.

ETF e fondi comuni di investimento sono simili nel senso che tracciano asset come azioni, obbligazioni, valute o materie prime; la differenza chiave è che gli ETF possono essere comprati e venduti sulle borse, rendendoli ampiamente accessibili. Forniscono una notevole flessibilità nell’attuare varie strategie d’investimento e nel costruire portafogli d’investimento.

Gli ETF dell’oro sono abbastanza comuni oggi e sono una buona scelta per gli investitori che desiderano investire in metalli preziosi senza negoziare future sull’oro o possedere oro fisico, come monete o lingotti d’oro.

Quali sono i migliori ETF oro?