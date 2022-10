Algorand: cos’è e come funziona

Algorand è un contratto intelligente L1, una blockchain decentralizzata costruita su un meccanismo Proof-of-Stake. È progettato per elaborare rapidamente le transazioni. Algorand è stata fondata nel 2017 da Silvio Micali, professore al Massachusetts Institute of Technology e noto crittografo.

ALGO è il token nativo di Algorand e quindi viene utilizzato per la governance sulla piattaforma Algorand.

ALGO viene anche utilizzato per premiare coloro che puntano monete sulla piattaforma Algorand, viene anche utilizzato per pagare le commissioni sulla piattaforma Algorand.

Casi d’uso di Algorand

Algorand si considera la blockchain più potente e sostenibile al mondo. Algorand come Ethereum può ospitare altre criptovalute e progetti blockchain. Tuttavia, Algorand è una delle piattaforme blockchain più importanti che cercano di risolvere i principali problemi della blockchain come la scalabilità della rete, la velocità delle transazioni e la sicurezza della rete.

Nonostante l’affollato campo della blockchain L1, Algorand sta crescendo e anche l’adozione della blockchain di Algorand è cresciuta. La blockchain di Algorand viene utilizzata per supportare il portafoglio Bitcoin in El Salvador. Aggiunto ad esso per la prossima Coppa del Mondo FIFA, Algorand fungerà da partner ufficiale della blockchain.

L’adozione di Algorand è stata un problema a causa del campo altamente competitivo della blockchain L1.

L’altra questione è stata la centralizzazione. Algorand è più centralizzato rispetto ai suoi concorrenti e la distribuzione dei token Algo è stata scarsa. Nonostante tutto ciò, c’è stata una crescente adozione della blockchain di Algorand. Dobbiamo ricordare che Algorand è una delle più giovani piattaforme blockchain decentralizzate.

In che modo Algorand è diverso dagli altri?

Algorand come molte altre blockchain L1 ha funzionalità simili, ma ci sono molte differenziazioni che rendono Algorand unico. Alcuni dei fattori di differenziazione sono:

La rete Algorand è progettata per supportare un ambiente altamente sostenibile e il suo obiettivo non è quello di non scendere a compromessi con le prestazioni nonostante si assicuri che l’ambiente non sia danneggiato.

Essendo un blockchian open source chiunque può visualizzare i codici e contribuire allo sviluppo della piattaforma Algorand.

Puntare su Algorand è abbastanza semplice. Nella maggior parte delle piattaforme blockchain, incluso Ethereum, è necessario detenere un certo numero di token per partecipare al consenso. In Algorand, chiunque abbia un token ALGO può prendere parte al consenso.

Premiare in Algorand è molto diverso. Nella maggior parte delle ricompense blockchain avviene rispetto al numero di token nativi detenuti dal partecipante, ma in Algorand, i premi vengono assegnati a coloro che puntano ALGO e partecipano a tutti i voti per la durata del periodo di governance.

Chi sono i concorrenti di Algorand?

Uno dei problemi principali per la crescita di Algorand è stata la concorrenza. Il blockchian L1 è piuttosto affollato e ci sono grandi giocatori che sono stati potenziali concorrenti di Algorand.