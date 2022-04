Alternative LocalBitcoins – Scambi crittografici simili a LocalBitcoins

LocalBitcoins è uno degli scambi P2P più popolari nel settore delle criptovalute.

Questa piattaforma offre servizi di trading in quasi tutti i luoghi del mondo ed è stata a lungo la piattaforma di riferimento per i trader che desiderano scambiare Bitcoin direttamente tra di loro.

Tuttavia, LocalBitcoins ha recentemente reso obbligatorio per gli utenti compilare i documenti KYC per fare trading sulla piattaforma. Anche se questo non è un grosso problema, gli utenti P2P non sono molto entusiasti dell’idea e hanno iniziato a cercare piattaforme alternative.

Intro

Lanciato nel 2012 a Helsinki, LocalBitcoins ha mantenuto a lungo la posizione di essere una delle piattaforme peer-to-peer (P2P) più riconosciute al mondo.

Anche all’inizio, LocalBitcoins non ha avuto problemi a raccogliere nuovi utenti sulla piattaforma.

Considerando le caratteristiche uniche che offriva, era evidente che la piattaforma avrebbe rivoluzionato il mercato delle criptovalute.

La piattaforma offre più di 200 opzioni di pagamento, tra cui bonifici bancari, depositi in contanti, PayPal, contanti a portata di mano e molti altri.

Mentre Bitcoin è stato a lungo l’obiettivo principale della piattaforma, supporta anche più di venti altre valute.

Ma, come abbiamo detto, con l’aggiornamento del KYC obbligatorio, gli utenti hanno iniziato a cercare altre piattaforme P2P da utilizzare.

In questa guida, esamineremo alcune delle alternative più popolari.

TRADING P2P E LOCALBITCOINS

Se sei stato un fedele utente di LocalBitcoins per un po ‘di tempo, potresti essere un po ‘fuori dal giro quando si tratta di altre piattaforme P2P e delle loro funzionalità.

I fattori più importanti da considerare quando si sceglie una piattaforma includono prezzo e sicurezza, ma ce ne sono molti altri che non dovrebbero essere trascurati.

La ricerca di ogni piattaforma individualmente può richiedere un po ‘di tempo.

Ma non preoccuparti: abbiamo fatto il lavoro pesante per te.

Diamo un’occhiata ad alcune delle migliori alternative a LocalBitcoins e ti aiutiamo a scegliere quella ideale.

Paxful ·

Paxful è un’alternativa affidabile a LocalBitcoins e supporta gli utenti di tutto il mondo a fare trading sulla piattaforma.

È stato lanciato negli Stati Uniti nel 2015 e ciò che potrebbe sorprendere è che questo servizio di scambio P2P è in realtà molto più grande di LocalBitcoins.

In termini di opzioni di pagamento, è anche molto più completo rispetto a LCB. Attualmente, ci sono più di 300 metodi di pagamento che puoi utilizzare per acquistare / vendere BTC.

C’è una commissione dello 0,5% per le conversioni crittografiche, ma non ci sono commissioni per l’acquisto di criptovalute. Tuttavia, esiste una commissione di cambio stabilita dal cliente che offre acquisti BTC.

Le commissioni di trasferimento si applicano solo alla vendita di criptovalute e l’importo esatto dipende dal metodo di pagamento utilizzato. I bonifici bancari si attestano allo 0,5%, mentre i metodi alternativi (carte di debito, valute digitali, ecc.) sono fissati all’1%.

Il principale svantaggio di Paxful è che integra anche una verifica KYC obbligatoria. Senza di esso, gli utenti non saranno in grado di depositare o prelevare fondi.

LocalCoinSwap

LocalCoinSwap è un servizio di scambio crittografico P2P istituito a Hong Kong nel 2017.

Oltre all’acquisto / vendita di BTC, puoi anche usarlo per scambiare oltre 20 criptovalute, tra cui alcune delle più popolari come ETH, XRP, LTC e altre.

La piattaforma ha la verifica KYC opzionale, che è anche uno dei motivi principali per cui ha attirato un seguito così enorme.

Sono disponibili più di 200 metodi di pagamento, tra cui PayPal, bonifico bancario, carta di credito / debito, BTC e altro ancora.

LocalCoinSwap opera su un sistema di commissioni taker-maker. Agli acquirenti, le persone che rispondono alle offerte esistenti, non viene addebitato nulla, mentre i produttori pagano l’1% in commissioni di trading. Rispetto ad altre piattaforme P2P, la commissione di trading dell’1% è un po ‘alta.

La commissione di prelievo è pari a 0,00025 BTC per prelievo BTC (si applica al portafoglio BTC standard). Tuttavia, questa commissione può variare per i portafogli non custoditi.

Attualmente, non ci sono ancora limiti per quanto riguarda il prelievo o l’importo del deposito.

HodlHodl

HodlHodl è una piattaforma di trading P2P fondata nel 2018 da due esperti fintech e di sviluppo software.

La caratteristica più unica di HodlHodl è che fornisce il deposito a garanzia tramite indirizzi multisig, il che significa che non esiste un servizio di deposito a garanzia manuale.

Puoi connetterti a chiunque nel mondo in qualsiasi momento per scambiare BTC e non esiste una verifica KYC obbligatoria. Tutto ciò di cui hai bisogno è un indirizzo email valido per iscriverti alla piattaforma.

HodlHodl ha probabilmente la più grande varietà di metodi rispetto ad altre piattaforme P2P in termini di pagamento. Tuttavia, i venditori sono quelli che decidono se accettare o meno un’opzione di pagamento specifica.

Alcuni dei metodi di pagamento inclusi sono SWIFT, SEPA, bonifici bancari regolari, carte di credito, PayPal, Venmo, Western Union e molti altri.

Quando si tratta di commissioni, le commissioni di trading variano tra lo 0,5% e lo 0,6% (a seconda dello stato di riferimento e verifica degli utenti). Coloro che si sono registrati tramite un codice di riferimento ricevono un tasso dello 0,55% e gli utenti verificati ottengono un tasso di commissione di trading dello 0,5%.

Questa commissione è divisa tra acquirenti e venditori e, in situazioni in cui i due hanno tariffe diverse, verrà applicata quella più bassa.

Il BTC minimo che puoi acquistare o vendere è 0,001 BTC.

Considerando le varie opzioni di pagamento e le commissioni piuttosto basse, HodlHodl è un sostituto decente per coloro che cercano di cambiare LocalBitcoins.

BisQ ·

BisQ è una piattaforma P2P open source fondata nel 2014, rendendola uno dei pionieri nella comunità delle piattaforme peer-to-peer.

La piattaforma offre agli utenti la possibilità di acquistare e vendere criptovalute in cambio delle loro valute nazionali. Da quando è stato lanciato, BisQ si è evoluto immensamente, ma si è sempre concentrato sull’offerta di fiat a BTC e BTC a transazioni fiat in modo decentralizzato.

BisQ non richiede alcuna informazione KYC e la verifica non è obbligatoria. Gli utenti sono autorizzati a commerciare direttamente tra loro senza dover coinvolgere una terza parte.

Rispetto ad altre piattaforme P2P, BisQ non offre tante opzioni di pagamento come le altre, ma include alcune delle più popolari come bonifici bancari, carte di credito / debito e PayPal.

Per questa piattaforma, le commissioni funzionano in modo leggermente diverso.

Non esiste una chiara categorizzazione tra acquirenti e produttori poiché entrambi pagano la stessa commissione di trading – 0,001 BTC. Inoltre, c’è una commissione di mining che si attesta a 0,0003 BTC e viene addebitata tre volte (deposito, commercio effettivo e prelievo), per un totale di 0,0009 BTC.

Per rendere la piattaforma sicura dai trader intrighi, c’è un deposito cauzionale che si attesta a 0,1 BTC.

Le commissioni di prelievo sono un terzo della commissione di mining, il che significa che si attestano a 0,0003 BTC. Questa commissione di prelievo è molto inferiore alla media del settore, che si attesta a 0,0005 BTC – 0,0008 BTC.

Se stai cercando una piattaforma alternativa con commissioni competitive per LocalBitcoin, BisQ potrebbe essere la scelta giusta.

Bitquick

Quegli utenti che preferiscono trattare in contanti e vogliono evitare di rivelare dettagli privati sulla loro identità possono trovare BItQuick l’alternativa ideale per LocalBitcoins.

Con sede negli Stati Uniti, BitQuick è una piattaforma P2P che si concentra principalmente sul consentire agli utenti di scambiare denaro contante per BTC. Ciò significa che gli utenti possono acquistare o vendere BTC solo tramite contanti, assegni o bonifici bancari.

La piattaforma consente anche agli utenti di registrarsi con un alias se vogliono mantenere la loro identità divulgata. Una volta registrato e trovato un accordo che ti piace, puoi andare alla banca più vicina e depositare denaro in base alle condizioni commerciali che hai concordato.

Quando carichi le ricevute di deposito su BitQuick, il tuo portafoglio sarà finanziato con le monete che hai acquistato.

La verifica KYC non è obbligatoria e gli sviluppatori della piattaforma hanno dichiarato che questo non cambierà nel prossimo futuro.

Come accennato, l’unico metodo di pagamento disponibile su BitQuick è il contante. Questo è stato l’obiettivo principale della piattaforma da quando è stata rilasciata e altre opzioni come i pagamenti online non sono presenti.

Il sistema di commissioni su BitQuick è costituito da commissioni di mining e commissioni di servizio. Il concetto è abbastanza facile da capire: gli acquirenti pagano il 2,00% del TOV (Total Order Value) come commissione fissa per la piattaforma. Ai venditori non viene addebitato nulla. Ciò offre ai nuovi venditori l’opportunità di cedere BTC gratuitamente.

Le commissioni di mining si attestano a 0,0001 BTC per le offerte Bitcoin, che è molto basso rispetto alla media del settore.

Le commissioni di trading non sono incluse poiché la piattaforma non funziona come lo scambio crittografico medio. C’è solo una commissione di servizio del 2% per gli acquirenti e una commissione di 0,0001 BTC per il mining.

Anche le commissioni di prelievo sono irrilevanti a causa della natura della piattaforma. Tuttavia, la commissione di mining BTC può essere vista come una commissione di prelievo in qualche modo.

Domande frequenti

Paxful o LocalBitcoins sono migliori?

Quando si confrontano gli scambi P2P, ci sono molte cose che dovrebbero essere prese in considerazione (dai metodi di pagamento e dalle commissioni alle funzionalità e alla sicurezza generale).

Sia LocalBitcoins che Paxful hanno un’enorme quota di mercato, anche se Paxful sembra catturare più volume su base settimanale.

Quando si tratta di funzionalità, Paxful ha offerte leggermente migliori, ma è meno sicuro rispetto a LocalBitcoins.

Nel complesso, entrambe sono piattaforme P2P affidabili che hanno molto da offrire. Quindi scegliere una di queste piattaforme non ti farà rimpiangere la tua decisione.