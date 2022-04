Cos’è Coinbase Custody e Coinbase Staking? Guida completa per principianti

Coinbase Custody è una nuova piattaforma di servizi lanciata da Coinbase, orientata a fornire un’archiviazione sicura delle risorse digitali per gli investitori istituzionali. Questo servizio è importante per un fatto perché apre un gateway sicuro per investitori istituzionali e hedge fund per entrare e operare nello spazio criptovaluta.

Coinbase Custody intende fornire alle istituzioni un mezzo sicuro e protetto per acquistare, archiviare e più recentemente puntare risorse digitali come le criptovalute, con accesso a audit trail, limiti di prelievo e supporto per più firmatari.

Cos’è lo staking di Coinbase?

Una delle offerte di Coinbase Custody è lo staking dei servizi ai clienti istituzionali, a partire da Tezos. Lo staking nell’ecosistema Tezos è soprannominato baking e i 60 clienti istituzionali di Coinbase avranno l’opportunità di utilizzare questo servizio a partire da fine marzo 2019.

Tezos è una delle migliori monete di puntata: ecco l’elenco completo delle altre criptovalute che puoi scommettere.

Questo è il primo servizio completo di questo tipo: regolamentato, assicurato in modo completo e fornitore di staking offline al 100% in crittografia. Nelle prossime settimane, Coinbase Custody aggiungerà il supporto alla governance per il protocollo Maker (MKR).

Poiché lo staking richiede che alcuni fondi siano sempre online, rendendolo un honey pot per potenziali attacchi di hacking, è molto importante notare che le risorse dei clienti rimarranno sempre all’interno della cella frigorifera completamente assicurata di Coinbase, mitigando il rischio per gli investitori poiché Coinbase metterà le proprie monete, assumendosi il rischio.

Tezos è una nuova blockchain, un altro “ethereum killer” che è stato proposto per la prima volta in un documento pubblicato nell’agosto 2014 con maggiori dettagli annunciati in un white paper pubblicato a settembre 2014. La blockchain di Tezos è progettata con particolare attenzione alla governance on-chain, consentendo ai titolari di token di votare per le modifiche proposte alle funzionalità al fine di evitare il biforcamento della rete.

⚡️ La blockchain di Tezos utilizza una versione modificata di un sistema di proof-of-stake (DPoS) delegato in cui gli staker, chiamati panettieri all’interno della rete, possono bloccare i loro token in cambio della possibilità di convalidare i blocchi.

In Tezos gli utenti del sistema DPoS più liquidi sono in grado di “delegare” i token ai panettieri senza trasferirne la proprietà. I premi per la convalida dei blocchi vengono distribuiti ai panettieri sotto forma di nuovi token XTZ con un importo proporzionale della ricompensa distribuita ai portafogli che hanno delegato i token al fornaio. Ciò consente ai titolari di token più piccoli di partecipare al processo di convalida (e ricompensa) se detengono meno della quantità richiesta per diventare panettieri completi.

Coinbase ovviamente addebiterà commissioni per i loro servizi, ma i clienti possono ancora aspettarsi un solido rendimento di circa il 6,6% sullo staking XTZ.

Quali altre monete scommetterà Coinbase?

Ufficialmente, supportano solo Tezos e aggiungeranno presto anche il supporto per Maker. Per quanto riguarda altre monete di picchettamento come ADA, NEO, presto anche Ethereum – non c’è alcuna posizione ufficiale o annuncio da parte di Coinbase sulla loro inclusione sulla piattaforma. Tuttavia, poiché Coinbase Custody è un altro flusso di entrate per Coinbase, è ragionevole aspettarsi che includano tutte le altre principali monete di picchettamento nella loro offerta.