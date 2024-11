in

Le previsioni di entrate di AMD sotto le aspettative

Advanced Micro Devices (AMD) ha recentemente annunciato una previsione di entrate per il quarto trimestre che ha sorpreso negativamente gli analisti. La società prevede di generare circa 7,5 miliardi di dollari, un valore inferiore alla stima media di 7,55 miliardi di dollari. Questo calo ha portato a una diminuzione delle azioni di oltre il 7% nell’after market, evidenziando le preoccupazioni riguardo a una crescita più lenta del previsto nel settore dell’intelligenza artificiale (AI).

Crescita delle vendite di acceleratori AI

Nonostante le previsioni deludenti, AMD ha comunicato che le vendite degli acceleratori AI stanno superando le aspettative. La società prevede di generare oltre 5 miliardi di dollari quest’anno da questo segmento, rispetto ai 4,5 miliardi precedentemente stimati. Tuttavia, alcuni analisti e investitori si aspettavano un incremento ancora maggiore, suggerendo che la società potrebbe avere difficoltà a colmare il divario con Nvidia, leader indiscusso nel mercato dei chip per AI.

Risultati finanziari e sfide nella produzione

Nel terzo trimestre, AMD ha registrato un fatturato di 6,82 miliardi di dollari, con una crescita del 18% rispetto all’anno precedente, superando le stime di 6,71 miliardi di dollari. L’utile per azione (EPS), esclusi alcuni elementi, è aumentato a 92 centesimi, in linea con le proiezioni. Tuttavia, la società ha affrontato sfide significative legate alla disponibilità delle forniture, un problema comune nel settore. AMD ha scelto di esternalizzare la produzione alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., il che ha complicato ulteriormente la situazione.

Competizione con Nvidia e futuro incerto

I nuovi prodotti acceleratori MI300 di AMD, che competono direttamente con i chip di Nvidia, sono stati identificati come uno dei principali motori di crescita del fatturato. Tuttavia, la società deve affrontare una dura competizione e una domanda crescente che potrebbe superare la capacità produttiva attuale. Con il mercato dell’AI in continua espansione, AMD è sotto pressione per migliorare le proprie prestazioni e soddisfare le aspettative degli investitori.