Performance dei mercati emergenti nel 2024

Nel corso del 2024, i mercati emergenti hanno mostrato una performance variegata, con un incremento complessivo del 14,1% dall’inizio dell’anno. Tuttavia, non tutte le economie hanno beneficiato di questo trend positivo. Paesi come India e Taiwan hanno registrato crescite significative, rispettivamente del 18,2% e 37,9%, mentre altre regioni, come l’America Latina e la Cina, hanno affrontato sfide economiche più complesse.

Il contributo di Quantalys nell’analisi finanziaria

L’analisi dei mercati emergenti è stata ulteriormente approfondita grazie al supporto dell’ufficio studi Quantalys, una società rinomata per la sua expertise nella fornitura di dati e analisi finanziaria. Quantalys offre un database indipendente che aiuta i professionisti a costruire portafogli diversificati, permettendo loro di prendere decisioni informate basate su dati concreti e analisi dettagliate.

Robeco e l’innovazione degli ETF attivi

Un’importante novità nel panorama degli investimenti è rappresentata dal lancio degli ETF attivi da parte dell’asset manager olandese Robeco. Con un approccio innovativo, Robeco ha introdotto gli ETF 3D, che combinano gestione attiva e sostenibilità. Nick King, head of ETF di Robeco, ha sottolineato come questa strategia miri a bilanciare rendimento, rischio e considerazioni ambientali, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Dynamic Theme Machine ETF: l’intelligenza artificiale al servizio degli investimenti

Tra i prodotti più interessanti lanciati da Robeco c’è il Dynamic Theme Machine ETF, un fondo che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare e seguire temi emergenti. Questo ETF è progettato per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, permettendo agli investitori di capitalizzare su nuove opportunità in tempo reale. Grazie a questa innovazione, Robeco si posiziona come un leader nel settore degli ETF attivi, offrendo soluzioni che rispondono alle sfide attuali e future del mercato.