Il mercato del lusso: uno sguardo al 2024

Il mercato globale del lusso si prepara a raggiungere un fatturato di circa 1.500 miliardi di euro nel 2024, mantenendo una stabilità rispetto all’anno precedente. Secondo l’Osservatorio Altagamma 2024, il tasso di crescita annuale previsto si attesta tra -1% e 1%, riflettendo un contesto economico incerto e un aumento dei prezzi che sta influenzando le abitudini di acquisto dei consumatori.

Le sfide della Generazione Z

Un aspetto preoccupante è la diminuzione dell’interesse per i marchi di lusso da parte della Generazione Z. Questa fascia di consumatori, sempre più attenta ai valori e alla sostenibilità, sta riducendo gli acquisti di beni di lusso. Tuttavia, le previsioni per il 2025 indicano una possibile ripresa, con una crescita stimata del 3% per i “personal luxury goods”.

Le categorie di prodotto in crescita

Nonostante le difficoltà, alcune categorie di prodotto continuano a mostrare segni di crescita. I settori della bellezza, dei gioielli e degli occhiali sono tra i più promettenti, con una domanda che si mantiene robusta. La polarizzazione dei consumatori è evidente, con l’1% degli HNWI (High Net Worth Individuals) che continua a investire nel lusso, mentre le altre fasce di consumatori vedono un calo del potere d’acquisto.

Il ruolo degli outlet e del canale online

In questo scenario, gli outlet stanno emergendo come il principale punto d’accesso al mercato del lusso, grazie alla crescente domanda di acquisti a valore. Parallelamente, il canale online, pur normalizzandosi dopo le fluttuazioni post-pandemia, rimane cruciale per i marchi che offrono esperienze immersive e personalizzate. Questo approccio non solo migliora il coinvolgimento online, ma stimola anche le vendite nei negozi fisici.

Prospettive per il mercato globale

Guardando al futuro, l’Europa dovrebbe registrare una crescita del 2%, sostenuta dai flussi turistici, in particolare dagli arrivi americani. Il mercato nordamericano si conferma strategico, con una previsione di crescita del 3,5%, mentre in America Latina si prevede un’espansione del 4%. Tuttavia, il Giappone potrebbe stabilizzarsi con una crescita del 2%, influenzato da un indebolimento dello yen.

Conclusioni sulle categorie di prodotto

Le previsioni per le diverse categorie di prodotto mostrano una crescita moderata per la pelletteria e le calzature, mentre l’abbigliamento dovrebbe registrare un incremento del 3%. La cosmesi, in particolare, si distingue con un’espansione stimata al 6%, trainata dalla Corea. I gioielli continuano a crescere del 4,5%, mentre gli acquisti di orologi dovrebbero aumentare dell’1%. Il retail fisico rimane il canale preferenziale, con una crescita prevista del 5%, sostenuta dall’integrazione digitale.