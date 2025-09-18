Analisi del Mercato del Lavoro negli Stati Uniti: Previsioni Economiche e Tendenze Future

Il mercato del lavoro statunitense ha mostrato segnali di debolezza, con una crescita dei posti di lavoro inferiore alle aspettative e un aumento del tasso di disoccupazione.

Questi dati sono cruciali per comprendere le dinamiche economiche attuali e le potenziali misure che la Federal Reserve potrebbe adottare nel prossimo futuro.

Il rapporto sull’occupazione di agosto ha rivelato un incremento dei posti di lavoro pari a 22.000, ben al di sotto delle previsioni che stimavano un aumento di 75.000 unità. Questo segna un ulteriore calo rispetto ai 79.000 posti di lavoro creati a luglio. Le medie mobili su 3 e 6 mesi, rispettivamente 29.000 e 64.000, sono le più basse dal 2010.

Trend del mercato del lavoro

La debolezza del mercato del lavoro è stata evidenziata dal fatto che la crescita dei posti di lavoro non ha raggiunto il livello di pareggio necessario per mantenere stabile il tasso di disoccupazione, che è aumentato al 4.3%, il livello più alto dall’ottobre 2020. Questo incremento ha superato il tasso di equilibrio fissato dalla Federal Reserve al 4.2%.

Partecipazione della forza lavoro

Un aspetto positivo è stato l’aumento della partecipazione della forza lavoro, che ha mostrato il primo incremento da aprile, salendo a 62.3%, con un aumento di 0.1 punti percentuali. La crescita dei salari è rimasta stabile nel mese, con un incremento mensile del 0.3%, ma ha mostrato un rallentamento annuale al 3.7%.

Previsioni per la Federal Reserve

Il contesto attuale suggerisce che la Federal Reserve potrebbe operare un taglio di 25 punti base nel suo incontro del 16-17 settembre, segnando la prima riduzione dei tassi dal 2025. Questa mossa porterebbe l’intervallo obiettivo dei tassi a 4.0% – 4.25%.

Inflazione e prospettive economiche

Nonostante un’aspettativa di accelerazione dell’inflazione nei prossimi trimestri, il significativo indebolimento del mercato del lavoro avvalora l’idea di un aumento temporaneo dei tassi, una posizione che sta guadagnando supporto all’interno della Federal Reserve. Il report ISM di agosto ha confermato le tensioni in entrambi i lati del mandato duale della Fed, con un calo nelle assunzioni e un aumento nei prezzi pagati.

In attesa dei dati sull’inflazione CPI di agosto, previsti per l’11 settembre, ci si aspetta un incremento dell’inflazione principale al 2.9% annuale. Un dato di questo tipo potrebbe aumentare la pressione per un taglio dei tassi più sostanziale.

Impatto delle politiche commerciali indiane

Parallelamente, l’India sta affrontando sfide economiche significative. Nonostante una forte crescita del 7.8% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025/2026, il governo indiano sta intensificando le misure per sostenere l’economia, in particolare in risposta all’aumento dei dazi doganali statunitensi.

Misure fiscali in India

La Goods and Services Tax Council, prevista per il 3 e 4 settembre, dovrebbe approvare una riduzione delle aliquote IVA, mirata a controbilanciare l’impatto dei dazi statunitensi senza compromettere le finanze pubbliche. La crescita è sostenuta principalmente dal consumo delle famiglie rurali e dall’aumento della spesa pubblica.

Conclusioni e prospettive future

In sintesi, il mercato del lavoro statunitense sta affrontando un periodo di incertezze, con segnali di rallentamento che potrebbero portare la Federal Reserve a rivedere le sue politiche monetarie. Allo stesso tempo, l’India deve affrontare sfide economiche legate a politiche commerciali estere e a un contesto di crescita interna che richiede attenzione e interventi strategici.