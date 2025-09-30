Analisi del recente calo dell’indice di clima aziendale in Germania

Nel mese di settembre, l’indice del clima imprenditoriale IFO ha registrato un notevole calo, scendendo a 87,7 rispetto ai 88,9 registrati in agosto.

Questa diminuzione di 1,2 punti è in linea con la variazione media storica mensile, che si attesta attorno a 1,1 punti. Si tratta della conclusione di un periodo di crescita durato otto mesi, iniziato da un valore di 84,8 nel dicembre 2024, segnalando un cambiamento nel panorama economico, in particolare nel settore dei servizi.

Impatto specifico per settore del calo

Il calo dell’indice ha avuto l’impatto più significativo nel settore dei servizi, colpendo in particolare le industrie legate al trasporto e alla logistica. Al contrario, il settore manifatturiero ha mostrato una performance stabile, risultando più favorevole rispetto alla chiusura del 2024. È da notare un incremento di circa dieci punti sia nell’attività attuale che nelle prospettive future di questo settore.

Contrasto nei risultati dell’indagine PMI

Il recente calo dell’indice IFO contrasta nettamente con i risultati dell’indagine PMI, che ha evidenziato una tendenza positiva a settembre. L’indice composito è salito a 52,4, un significativo incremento rispetto al 50,5 di agosto. Questo miglioramento nel settore dei servizi ha compensato efficacemente i cali registrati nel manifatturiero, evidenziando una divergenza nei dati.

Miglioramento nel settore manifatturiero e in altri settori

Dall’inizio del 2025, vari sondaggi di opinione hanno indicato una ripresa nel settore manifatturiero. Si è registrato un notevole recupero nell’utilizzo della capacità produttiva e un cambiamento positivo nel commercio all’ingrosso, mentre il settore delle costruzioni ha mostrato un progresso più lento. Le industrie che stanno vivendo una crescita all’interno del manifatturiero includono attrezzature elettriche ed elettroniche, prodotti farmaceutici, tessuti e attrezzature per il trasporto, escluse le automobili.

Condizioni favorevoli in specifici sottosettori industriali

Il rapporto IFO indica che otto dei ventuno sottosettori industriali si trovano attualmente in una posizione favorevole. Di questi, sei sono classificati in ripresa e due in espansione. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai soli tre settori classificati positivamente alla fine del 2024. Pertanto, sebbene la crescita complessiva possa apparire modesta, la tendenza positiva dall’inizio dell’anno continua a mostrare segnali promettenti.

Prospettive economiche e previsioni future

In prospettiva, si prevede che la crescita economica della Germania rimanga moderata nel terzo trimestre, con stime che indicano un tasso di crescita di appena +0,1% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, le misure di sostegno agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero iniziare a dare i loro frutti soprattutto a partire dal quarto trimestre, con una previsione di crescita attesa di +0,3% rispetto al trimestre precedente. Un effetto ancora più marcato è previsto per il 2026, con una crescita media annuale stimata di +1,4%.

Comprendere i cicli economici

Il grafico allegato illustra le fasi teoriche di un ciclo economico, che includono espansione, rallentamento, contrazione e ripresa. Ogni linea rappresenta le variazioni mensili nei saldi di opinione per settore, evidenziando la natura dinamica dell’economia. Il punto finale contrassegnato con ‘J’ indica gennaio 2025, mentre ‘S’ denota l’ultimo mese di dati disponibili, ovvero settembre.

Il recente calo dell’indice del clima imprenditoriale IFO evidenzia le complessità dell’attuale contesto economico in Germania. Mentre alcuni settori mostrano segni di prosperità, altri faticano a mantenere un percorso positivo. I dati disponibili sottolineano la natura multifattoriale degli indicatori economici e l’importanza di un’analisi approfondita per comprendere le implicazioni più ampie per l’economia.