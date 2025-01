Analisi dell’inflazione e performance economica nel quarto trimestre 2024

Il dato sull’inflazione Pce e le sue implicazioni

Nel mese di dicembre 2024, il dato sull’inflazione Pce (Personal Consumption Expenditures Price Index), monitorato con attenzione dalla Federal Reserve, ha mostrato un incremento dello 0,3% rispetto al mese precedente. Questo risultato, sebbene leggermente al di sotto delle attese che prevedevano un aumento del 0,4%, si allinea perfettamente con le previsioni su base annua, evidenziando un incremento del 2,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Analisi della componente core del Pce

Particolarmente interessante è la componente core del Pce, che esclude elementi volatili come cibo ed energia. Questa ha registrato una crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente, mantenendo un aumento del 2,8% su base annua. Questi dati sono in linea con le aspettative degli analisti e suggeriscono una stabilità nell’andamento dell’inflazione, che si è mantenuta costante nei due mesi precedenti. I dati sul Pce, pubblicati dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, sono fondamentali per analizzare l’andamento dei redditi personali e delle spese ai consumi, fornendo un quadro chiaro della salute economica del paese.

Performance di Electrolux nel quarto trimestre

Un altro aspetto significativo da considerare è il report di Electrolux, che ha mostrato un notevole miglioramento nel quarto trimestre del 2024. L’azienda ha riportato un utile operativo di 150 milioni di corone svedesi, un risultato sorprendente rispetto alla perdita registrata nello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi annuali sono aumentati dell’1%, e il CEO Yannick Fierling ha sottolineato i progressi compiuti e le strategie future per continuare a crescere nel mercato globale. Questo miglioramento è un segnale positivo non solo per l’azienda, ma anche per il settore industriale in generale, che sta affrontando sfide significative.

Andamento dei prezzi alla produzione in Italia

In Italia, i dati Istat di dicembre 2024 hanno mostrato un aumento dei prezzi alla produzione dell’industria dello 0,6% su base mensile e dell’1,1% su base annua. Queste crescite sono particolarmente significative nel mercato interno, mentre il mercato estero ha registrato aumenti più contenuti. L’analisi del quarto trimestre evidenzia un incremento complessivo dell’1,6%, suggerendo una ripresa dell’attività economica e una maggiore domanda di beni industriali.

Crescita delle vendite al dettaglio in Spagna

Infine, le vendite al dettaglio in Spagna hanno mostrato una crescita del 4% su base annua a dicembre 2024, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo. Questo aumento ha superato le previsioni degli analisti, che si aspettavano un incremento dello 0,5%. Questo risultato è indicativo di una ripresa della fiducia dei consumatori e di una maggiore spesa, elementi chiave per la crescita economica del paese. L’avvio positivo per le borse europee, con il Ftse Mib che avanza dello 0,3%, riflette un clima di ottimismo tra gli investitori, sostenuto da questi dati economici incoraggianti.