Analisi essenziale di Anima Holding SpA: offerta, numeri e dividendo

Una panoramica chiara su Anima Holding SpA: attività, assetti di prodotto, principali multipli di borsa, performance recenti e informazioni sul dividendo. Ideale per chi vuole capire i numeri dietro il titolo.

Anima Holding SpA è una società italiana che opera come gestore indipendente del risparmio e offre una gamma diversificata di soluzioni finanziarie. Il gruppo gestisce fondi comuni di investimento domiciliati in Italia, oltre a fondi aperti a ombrello con sedi in Irlanda e Lussemburgo, e una serie di fondi pensione rivolti sia a clienti istituzionali che privati. A fianco dei prodotti collettivi, la società fornisce servizi di gestione patrimoniale sia per clientela privata sia istituzionale, consolidando così il suo posizionamento nel settore del risparmio gestito.

La società è quotata in Italia (Borsa: ITMSE) e rappresenta un operatore significativo nel mercato nazionale del risparmio gestito indipendente. Questo profilo combina offerta di prodotto, capacità di gestione e un posizionamento regolamentare che consente ad Anima di servire clienti diversi, con soluzioni che spaziano dai veicoli domiciliati localmente a quelli internazionali, pensati per ottimizzare la distribuzione e la fiscalità dei fondi.

Struttura dell’offerta e servizi erogati

Il core business di Anima si basa su tre pilastri principali: fondi comunifondi pensione e gestione patrimoniale. I fondi comuni di investimento italiani sono affiancati da fondi aperti a ombrello domiciliati in Irlanda e Lussemburgo, una scelta strutturale che facilita la distribuzione transfrontaliera e offre vantaggi operativi nell’ambito della gestione e del collocamento. Sul fronte previdenziale, l’offerta include sia fondi pensione istituzionali sia fondi pensione privati rivolti a differenti profili di rischio e orizzonte temporale. Inoltre, i servizi di gestione patrimoniale completano la proposta, con soluzioni personalizzate per portafogli di clienti privati e mandati istituzionali.

Dati finanziari dell’azione e metriche di mercato

Il quadro numerico dell’azione riflette la valutazione di mercato e alcuni indicatori chiave. La capitalizzazione di mercato è indicata in circa 2,27 miliardi di euro con un numero di azioni emesse pari a 325 milioni. I multipli più rilevanti sono i seguenti: P/E pari a 8,92P/BV a 1,18P/S a 1,66 e P/CF a 5,33. Questi indicatori aiutano a inquadrare il rapporto tra prezzo di mercato e utili, patrimonio netto, ricavi e flussi di cassa rispettivamente, offrendo elementi utili per valutare la valutazione relativa del titolo rispetto al settore.

Andamento di breve e medio periodo

Le performance registrate dall’azione mostrano oscillazioni a breve termine ma un trend positivo su orizzonti più lunghi. In particolare, l’andamento è il seguente: -5,05% su 1 settimana-4,11% su 1 mese+6,61% su 3 mesi+9,81% su 6 mesi e +16,02% su 1 anno. L’andamento da inizio anno è indicato in +11,35%. Questi numeri consentono di valutare la volatilità recente e la performance cumulata, elementi utili per investitori con orizzonti temporali differenti.

Politica dei dividendi e presenza negli ETF

Anima Holding distribuisce un dividendo annuale. Il dividendo annuo previsto è pari a 0,50 euro che al prezzo corrente del titolo fornisce un rendimento da dividendi indicativo del 7,13%. Questo livello di yield è rilevante per gli investitori orientati al reddito, ma richiede ovviamente un’analisi congiunta della sostenibilità degli utili e del cash flow societario. Sul fronte della diversificazione degli strumenti passivi, il titolo non risulta incluso in ETF con una ponderazione pari o superiore all’1%: in pratico, non è contenuto in ETF significativi per peso relativo.

I dati di prezzo e performance sono resi disponibili con un ritardo minimo indicato dai fornitori: le quotazioni di azioni, ETF e fondi sono soggette a ritardo di almeno 15 minuti o sono espresse come NAV nel caso di fondi e ETF. Le informazioni di mercato e sui prodotti vengono raccolte da fornitori di dati come Morningstar e Isarvest GmbH mentre le quotazioni in tempo reale, quando fornite, provengono da operatori di mercato specializzati. È importante considerare queste implicazioni quando si utilizzano i valori ai fini decisionali.

Infine, il servizio che distribuisce questi dati segnala la presenza di link commerciali contrassegnati da un asterisco: si tratta di link pubblicitari o di affiliazione che possono generare commissioni senza costi aggiuntivi per l’utente. Tale meccanismo viene utilizzato per sostenere l’offerta informativa gratuita.