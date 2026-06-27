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28 Giugno 2026

Analisi essenziale di Anima Holding SpA: offerta, numeri e dividendo

Una panoramica chiara su Anima Holding SpA: attività, assetti di prodotto, principali multipli di borsa, performance recenti e informazioni sul dividendo. Ideale per chi vuole capire i numeri dietro il titolo.

· · 4 min
Analisi essenziale di Anima Holding SpA: offerta, numeri e dividendo

Anima Holding SpA è una società italiana che opera come gestore indipendente del risparmio e offre una gamma diversificata di soluzioni finanziarie. Il gruppo gestisce fondi comuni di investimento domiciliati in Italia, oltre a fondi aperti a ombrello con sedi in Irlanda e Lussemburgo, e una serie di fondi pensione rivolti sia a clienti istituzionali che privati. A fianco dei prodotti collettivi, la società fornisce servizi di gestione patrimoniale sia per clientela privata sia istituzionale, consolidando così il suo posizionamento nel settore del risparmio gestito.

La società è quotata in Italia (Borsa: ITMSE) e rappresenta un operatore significativo nel mercato nazionale del risparmio gestito indipendente. Questo profilo combina offerta di prodotto, capacità di gestione e un posizionamento regolamentare che consente ad Anima di servire clienti diversi, con soluzioni che spaziano dai veicoli domiciliati localmente a quelli internazionali, pensati per ottimizzare la distribuzione e la fiscalità dei fondi.

Struttura dell’offerta e servizi erogati

Il core business di Anima si basa su tre pilastri principali: fondi comunifondi pensione e gestione patrimoniale. I fondi comuni di investimento italiani sono affiancati da fondi aperti a ombrello domiciliati in Irlanda e Lussemburgo, una scelta strutturale che facilita la distribuzione transfrontaliera e offre vantaggi operativi nell’ambito della gestione e del collocamento. Sul fronte previdenziale, l’offerta include sia fondi pensione istituzionali sia fondi pensione privati rivolti a differenti profili di rischio e orizzonte temporale. Inoltre, i servizi di gestione patrimoniale completano la proposta, con soluzioni personalizzate per portafogli di clienti privati e mandati istituzionali.

Dati finanziari dell’azione e metriche di mercato

Il quadro numerico dell’azione riflette la valutazione di mercato e alcuni indicatori chiave. La capitalizzazione di mercato è indicata in circa 2,27 miliardi di euro con un numero di azioni emesse pari a 325 milioni. I multipli più rilevanti sono i seguenti: P/E pari a 8,92P/BV a 1,18P/S a 1,66 e P/CF a 5,33. Questi indicatori aiutano a inquadrare il rapporto tra prezzo di mercato e utili, patrimonio netto, ricavi e flussi di cassa rispettivamente, offrendo elementi utili per valutare la valutazione relativa del titolo rispetto al settore.

Andamento di breve e medio periodo

Le performance registrate dall’azione mostrano oscillazioni a breve termine ma un trend positivo su orizzonti più lunghi. In particolare, l’andamento è il seguente: -5,05% su 1 settimana-4,11% su 1 mese+6,61% su 3 mesi+9,81% su 6 mesi e +16,02% su 1 anno. L’andamento da inizio anno è indicato in +11,35%. Questi numeri consentono di valutare la volatilità recente e la performance cumulata, elementi utili per investitori con orizzonti temporali differenti.

Politica dei dividendi e presenza negli ETF

Anima Holding distribuisce un dividendo annuale. Il dividendo annuo previsto è pari a 0,50 euro che al prezzo corrente del titolo fornisce un rendimento da dividendi indicativo del 7,13%. Questo livello di yield è rilevante per gli investitori orientati al reddito, ma richiede ovviamente un’analisi congiunta della sostenibilità degli utili e del cash flow societario. Sul fronte della diversificazione degli strumenti passivi, il titolo non risulta incluso in ETF con una ponderazione pari o superiore all’1%: in pratico, non è contenuto in ETF significativi per peso relativo.

I dati di prezzo e performance sono resi disponibili con un ritardo minimo indicato dai fornitori: le quotazioni di azioni, ETF e fondi sono soggette a ritardo di almeno 15 minuti o sono espresse come NAV nel caso di fondi e ETF. Le informazioni di mercato e sui prodotti vengono raccolte da fornitori di dati come Morningstar e Isarvest GmbH mentre le quotazioni in tempo reale, quando fornite, provengono da operatori di mercato specializzati. È importante considerare queste implicazioni quando si utilizzano i valori ai fini decisionali.

Infine, il servizio che distribuisce questi dati segnala la presenza di link commerciali contrassegnati da un asterisco: si tratta di link pubblicitari o di affiliazione che possono generare commissioni senza costi aggiuntivi per l’utente. Tale meccanismo viene utilizzato per sostenere l’offerta informativa gratuita.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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