Perdite da 96 miliardi di dollari per le assicurazioni giapponesi: l’impatto dei tassi d’interesse

Le principali compagnie assicurative giapponesi affrontano perdite significative sui titoli di Stato a causa dell'aumento dei tassi d'interesse

Il Giappone sta vivendo una fase di transizione monetaria che sta mettendo a dura prova il sistema finanziario locale. Le quattro maggiori compagnie assicurative vita del Paese, Nippon LifeDai-ichi LifeSumitomo Life e Meiji Yasuda hanno registrato perdite non realizzate per un totale di 15,13 trilioni di yen (circa 96 miliardi di dollari) sui titoli di Stato giapponesi (JGB) alla fine di giugno 2026.

Queste perdite sono il risultato diretto della decisione della Bank of Japan (BOJ) di abbandonare la politica dei tassi d’interesse ultra-bassi e di normalizzare la politica monetaria. Un cambiamento che, sebbene necessario per contrastare l’inflazione e stabilizzare lo yen, sta avendo un impatto significativo sui bilanci delle assicurazioni.

L’impatto dei tassi d’interesse sui titoli di Stato

La situazione attuale è il frutto di anni di politica monetaria espansiva. Durante il periodo di tassi negativi le assicurazioni avevano accumulato una grande quantità di titoli di Stato a basso rendimento. Con l’aumento dei tassi d’interesse, il valore di mercato di questi titoli è diminuito, generando perdite contabili.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste perdite sono per lo più non realizzate. Le assicurazioni intendono mantenere i titoli fino a scadenza per far fronte agli impegni a lungo termine verso i clienti. Inoltre, l’aumento dei tassi d’interesse riduce il valore attuale delle passività future, compensando parzialmente le perdite sui titoli.

Il rischio liquidità e le sfide future

La preoccupazione principale riguarda la liquidità. Se gli assicurati dovessero riscattare le polizze in massa, le compagnie potrebbero essere costrette a vendere i titoli prima della scadenza, trasformando le perdite contabili in perdite reali. Questo scenario potrebbe aggravare ulteriormente la pressione sul mercato obbligazionario giapponese.

La situazione evidenzia le difficoltà della Bank of Japan nel bilanciare il contrasto all’inflazione e la stabilità del sistema finanziario. Ogni ulteriore rialzo dei tassi potrebbe aiutare a stabilizzare lo yen e a contenere l’inflazione, ma aumenterebbe anche le perdite per assicuratori, banche e fondi pensione.

Le implicazioni per il mercato finanziario

Le perdite registrate dalle assicurazioni giapponesi sono un segnale preoccupante per l’intero mercato finanziario. Un analista ha osservato che qualcosa si sta rompendo nel sistema finanziario giapponese sottolineando la necessità di un’attenta gestione della transizione verso tassi d’interesse più elevati.

Le assicurazioni vita, in particolare, stanno affrontando sfide importanti, ma la situazione richiede un approccio equilibrato per evitare conseguenze più gravi.