Borse europee in equilibrio: Milano e Madrid avanzano dello 0,1%, Francoforte a +0,6%

Le borse europee archiviano una seduta in equilibrio, con Milano e Madrid in lieve rialzo dello 0,1%. Francoforte fa meglio con un +0,6%. Scopri i dettagli sui mercati.

Le Borse europee hanno chiuso la seduta del 14 agosto 2026 in sostanziale equilibrio, sostenute dall’andamento positivo di Wall Street. Milano e Madrid hanno registrato un lieve rialzo dello 0,1% mentre Francoforte ha segnato un progresso più marcato, pari allo 0,6%. Londra e Parigi sono rimaste invariate, in linea con l’andamento degli indici di riferimento americani.

La giornata di trading è stata caratterizzata da movimenti contenuti, con gli investitori che hanno mostrato un atteggiamento cauto. Il Dow Jones e il Nasdaq hanno registrato variazioni minime, rispettivamente dello 0,01% e dello 0,1%. Questo scenario riflette un contesto di incertezza, influenzato dai dati macroeconomici e dalle tensioni geopolitiche.

Dati macroeconomici: consumi Usa in frenata, Pil dell’Eurozona in crescita

Tra i fattori che hanno influenzato il sentiment degli investitori, spicca il dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che ha segnato una contrazione dello 0,6% in luglio, contro un aumento dello 0,1% stimato dagli analisti. Questo dato segnala una frenata a sorpresa dei consumi, un indicatore chiave per misurare la forza dell’economia americana.

Più in sordina è passato il dato sulla crescita del Pil dell’Eurozona che nel periodo considerato ha registrato un incremento dello 0,4%. Il Prodotto interno lordo (Pil) è il principale termometro dell’andamento dell’economia, e questo dato indica una crescita moderata ma costante.

Titoli di Stato: spread e rendimenti in salita

Il mercato obbligazionario europeo ha registrato un aumento dello spread Btp-Bund che è risalito a 76,5 punti base. Questo differenziale di rendimento tra il Btp italiano a 10 anni e il corrispondente Bund tedesco indica una percezione di rischio contenuta sui titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi.

Contestualmente, sono cresciuti i rendimenti dei titoli di Stato. Il Btp decennale italiano ha visto il proprio rendimento aumentare di 4,4 punti base portandosi al 3,94%. In parallelo, il Bund tedesco è salito di 4,3 punti base al 3,17% mentre il decennale francese si è portato al 3,99% con un incremento di 5,1 punti base.

Cambi e materie prime: euro più forte, gas in rialzo

Sul mercato valutario, le principali divise europee si sono rafforzate. L’euro è stato scambiato a 1,16 dollari mentre la sterlina britannica si è attestata a 1,35 dollari. Il mercato dei cambi, o forex, è il contesto in cui si determinano quotidianamente i rapporti di valore tra le diverse valute.

Tra le materie prime energetiche, il petrolio è rimasto vicino alla parità. Il Wti, il greggio di riferimento negli Stati Uniti, ha ceduto dello 0,12% portandosi a 81,15 dollari al barile. Diverso il quadro per il gas naturale, che è salito dello 0,61% fino a 60,77 euro per MWh. Le oscillazioni di petrolio e gas hanno un impatto diretto sui costi energetici di famiglie e imprese, oltre che sulle quotazioni dei titoli del comparto oil & gas.

Semiconduttori in presa di beneficio, petroliferi in lieve recupero

Proseguono le prese di beneficio sui produttori di semiconduttori europei, dopo i rialzi messi a segno nei mesi scorsi dal comparto tecnologico. In flessione Soitec (-1,05%)Asm (-1,1%) e Stm (-0,75%). Le prese di beneficio indicano vendite motivate dal realizzo dei guadagni accumulati, più che da un cambiamento radicale delle prospettive fondamentali del settore.

Si muovono invece in leggero rialzo i principali titoli petroliferi europei, sostenuti da un quadro del greggio sostanzialmente stabile. Repsol avanza dello 0,68%Shell dello 0,34%Eni dello 0,3%TotalEnergies dello 0,21% e Bp dello 0,02%.

Lusso sotto pressione, banche e auto contrastate

Resta più complicato il quadro per il settore del lusso, storicamente molto sensibile all’andamento dei consumi globali e, in particolare, alla domanda proveniente da Asia e Stati Uniti. In calo Pandora (-2,77%)Richemont (-1,56%)Ferragamo (-1,44%) e Burberry (-1,28%). Più contenuti i movimenti per Cucinelli (-0,42%) e Moncler che si muove in controtendenza con un lieve rialzo dello 0,12%.

Andamento differenziato anche per il comparto bancario, uno dei pesi massimi di Piazza Affari. In rialzo Intesa Sanpaolo (+0,57%)Banco Bpm (+0,5%)Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena (entrambe +0,57%). In leggera flessione invece Bper Banca (-0,05%) e UniCredit (-0,18%).

Nel settore automobilistico, chiusura in denaro per diversi titoli di peso: Bmw sale dell’1,3%Ferrari dell’1,15% e Stellantis dell’1%. Il comparto auto rimane uno degli osservati speciali degli investitori, in un contesto di forte trasformazione verso l’elettrico e di attenzione ai costi di finanziamento per i consumatori.