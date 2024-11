Situazione attuale delle borse europee

Le borse europee, tra cui Piazza Affari, stanno vivendo una partenza cauta, con il Ftse Mib che si attesta intorno ai 33.750 punti. Tra i titoli in evidenza, Recordati e Hera mostrano un incremento del 1,1%, seguiti da Diasorin con un +1%. Tuttavia, il comparto bancario ha registrato delle perdite significative, con Banco Bpm che scende dell’1,3%, Banca Popolare di Sondrio dell’1,2%, Bper dello 0,9% e Unicredit dello 0,7%. Questo andamento evidenzia una certa volatilità nei mercati, con gli investitori che si mostrano cauti in attesa di dati economici cruciali.

Focus sui dati economici in arrivo

In giornata, gli operatori del mercato si preparano alla pubblicazione del report della Banca Centrale Europea (Bce) riguardante le negoziazioni salariali. Inoltre, è attesa la lettura finale dell’inflazione dell’eurozona, che dovrebbe confermare il tasso annuo del 2%, con un dato core fissato al 2,7%. Questi dati sono fondamentali per comprendere le future politiche monetarie della Bce e l’andamento dell’economia europea. Domani, l’attenzione si sposterà sull’inflazione del Regno Unito e sulla trimestrale di Nvidia, mentre venerdì saranno pubblicati gli indici Pmi preliminari di novembre, che forniranno ulteriori indicazioni sulla salute economica della regione.

Rendimenti e materie prime

Nel contesto obbligazionario, i rendimenti europei sono in calo, con lo spread Btp-Bund che si mantiene in area 119 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta intorno al 3,53%, mentre il benchmark tedesco è al 2,34%. Questo scenario di rendimenti in calo potrebbe influenzare le decisioni di investimento degli operatori. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent si mantiene sopra i 73 dollari al barile, mentre l’oro risale a 2.610 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro è stabile a 1,058 e il dollaro/yen si attesta a 154,5. Le criptovalute, infine, vedono il Bitcoin rimanere vicino ai 92.000 dollari, segnalando un interesse continuo per gli asset digitali.

Attese politiche e strategie aziendali

In un contesto di incertezze economiche, gli investitori sono particolarmente interessati alle prossime mosse politiche di Donald Trump, in vista di un possibile ritorno alla Casa Bianca. Le sue decisioni potrebbero avere un impatto significativo sui mercati finanziari e sull’economia globale. Inoltre, notizie recenti indicano che Nestlé ha abbassato il target di redditività a medio termine e prevede di aumentare gli investimenti pubblicitari per stimolare le vendite. Questa strategia potrebbe riflettere una risposta alle attuali sfide di mercato e alla necessità di adattarsi a un ambiente economico in evoluzione.