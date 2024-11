Walmart registra un utile netto di 4,58 miliardi di dollari

Il gigante della vendita al dettaglio, Walmart, ha recentemente annunciato i risultati finanziari per il terzo trimestre del 2024, chiudendo con un utile netto di 4,58 miliardi di dollari, pari a 57 centesimi per azione. Questo risultato rappresenta un leggero incremento rispetto ai 4,53 miliardi di dollari, o 6 centesimi per azione, registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite del gruppo sono aumentate del 5,5%, raggiungendo i 169,59 miliardi di dollari, rispetto ai 160,8 miliardi di dollari del trimestre precedente.

Strategia di crescita e previsioni ottimistiche

Questo incremento nelle vendite riflette una performance superiore alle attese e conferma la solidità della strategia di crescita di Walmart. In risposta a questi risultati positivi, la società ha rivisto al rialzo le sue stime per l’esercizio 2025. Walmart prevede ora di conseguire vendite nette consolidate in aumento tra il 4,8% e il 5,1%, rispetto alle precedenti aspettative di crescita che si attestavano tra il 3,75% e il 4,75%.

Andamento dei mercati internazionali

