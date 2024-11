in

Il mercato azionario giapponese in lieve crescita

Oggi, il mercato azionario giapponese ha mostrato segnali contrastanti, con l’indice Nikkei che ha registrato un incremento dello 0,1%, chiudendo a 39.533,32 punti. Questo rialzo, sebbene modesto, è stato influenzato da alcuni titoli che hanno performato bene, come Sony, che ha visto un significativo aumento del 6%, e SoftBank, che ha guadagnato un 1,6%.

Perdite nel settore automobilistico e manifatturiero

Tuttavia, nonostante il rialzo dell’indice, diversi titoli del settore automobilistico e manifatturiero hanno subito perdite. Toyota ha registrato un calo dello 0,1%, mentre Nissan ha visto una diminuzione più marcata del 4,3%. Nel comparto manifatturiero, Mitsubishi Heavy Industries ha riportato una diminuzione dello 0,1%, e Nippon e Japan Steel hanno perso rispettivamente 1,2% e 4,4%.

Mercati asiatici in movimento

Spostandosi verso altri mercati asiatici, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha subito un calo dell’1,71%, scendendo a 20.374,71 punti. Questo ribasso è avvenuto dopo l’annuncio del governo cinese riguardante un ambizioso piano di rilancio economico e riduzione del debito. Al contrario, le borse di Shanghai e Shenzhen hanno chiuso in positivo, con Shanghai in aumento dello 0,13% a 3.456,67 punti e Shenzhen in crescita dell’1,33% a 2.122,61 punti.

Bitcoin e l’influenza politica

Un altro aspetto interessante è il comportamento del Bitcoin, che continua a stabilire nuovi record, influenzato dall’elezione di Donald Trump. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione degli investitori, contribuendo a una maggiore volatilità nel mercato delle criptovalute.

Prospettive per le borse europee

Infine, le borse europee hanno avviato la giornata con un segno positivo, con Piazza Affari in rialzo dello 0,8%. Gli investitori stanno ora focalizzando la loro attenzione sull’inflazione negli Stati Uniti, attesa per mercoledì, e sull’intervento di Powell previsto per giovedì, che potrebbe influenzare ulteriormente i mercati.