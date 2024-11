Un passo avanti nella transizione digitale

Intesa Sanpaolo ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con BlackRock, un gigante globale nella gestione patrimoniale, per potenziare la propria offerta di Digital Wealth Management in Italia e in Europa. Questa sinergia rappresenta un significativo passo avanti nella transizione digitale del settore, mirando a rendere gli investimenti più accessibili e personalizzati per una clientela sempre più esigente.

La strategia di crescita di Intesa Sanpaolo

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che questo accordo è in linea con la strategia di crescita tecnologica e internazionale dell’azienda. Fideuram, la banca private del Gruppo, intende ampliare la propria offerta di servizi di wealth management, sfruttando le competenze di BlackRock per offrire soluzioni innovative e all’avanguardia. La collaborazione si concentrerà su un approccio ibrido alla consulenza, combinando l’interazione umana con strumenti digitali avanzati.

Espansione e opportunità di mercato

La partnership si estenderà inizialmente ai mercati belga e lussemburghese, dove Intesa Sanpaolo Wealth Management ha già identificato opportunità di crescita. Grazie a questa alleanza, FISPB potrà offrire una gamma di investimenti più ampia e accessibile, aiutando i clienti a passare dal risparmio all’investimento attraverso strategie personalizzate. Questo approccio mira a soddisfare le esigenze finanziarie di una clientela diversificata, utilizzando le avanzate capacità tecnologiche di BlackRock.

Innovazione e tecnologia al servizio del cliente

Intesa Sanpaolo ha già avviato un processo di trasformazione digitale con la piattaforma Fideuram Direct, che consente ai clienti di operare direttamente sui mercati finanziari. Questo modello di servizio digitale offre un accesso semplice e trasparente a soluzioni di wealth management, supportato da banker professionisti. La collaborazione con BlackRock rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente questa offerta, rispondendo alle esigenze di una nuova generazione di investitori.

Le dichiarazioni dei leader delle due aziende

Tommaso Corcos, Head of Intesa Sanpaolo Wealth Management Divisions, ha espresso entusiasmo per questa nuova collaborazione, evidenziando le potenzialità di crescita nel mercato europeo. Rachel Lord, Head of BlackRock International, ha aggiunto che l’esperienza di BlackRock negli investimenti globali e le sue capacità tecnologiche saranno fondamentali per supportare FISPB nella sua espansione e nel soddisfare le esigenze dei clienti.