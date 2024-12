in

La chiusura della Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo ha concluso la giornata con un ribasso dello 0,7%, un segnale che riflette le crescenti preoccupazioni degli investitori riguardo all’andamento dei prezzi nei mesi a venire. Questo calo è stato influenzato da vari fattori, tra cui le dichiarazioni della Federal Reserve che hanno sollevato dubbi sulla stabilità economica futura. Gli investitori sono in attesa di ulteriori indicazioni su come le politiche monetarie potrebbero evolversi, specialmente in un contesto di inflazione crescente.

Le dichiarazioni della Federal Reserve

Recentemente, la Federal Reserve ha suggerito che l’inflazione potrebbe rimanere più elevata del previsto fino al 2025. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che i tassi di interesse potrebbero essere tagliati solo due volte nel prossimo anno. Tali dichiarazioni hanno avuto un impatto diretto sui mercati, contribuendo all’incertezza e alla volatilità. Gli investitori stanno monitorando attentamente le decisioni della Fed, poiché queste influenzeranno non solo l’economia statunitense, ma anche quella globale.

Le decisioni della Bank of Japan

Nel frattempo, la Bank of Japan ha deciso di mantenere invariato il costo del denaro, una scelta che riflette la sua strategia di stimolo economico. Tuttavia, gli investitori sono ansiosi di conoscere le decisioni dell’amministrazione Trump riguardo ai dazi commerciali e agli sviluppi della riforma fiscale in Giappone. Questi fattori potrebbero avere un impatto significativo sull’economia giapponese e, di conseguenza, sulla Borsa di Tokyo.

Performance degli indici giapponesi

L’indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,69%, attestandosi a 38.813,58 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,22%, fermandosi a 2713,83 punti. Tra i settori sotto osservazione, quello dei semiconduttori ha subito pressioni a causa di un outlook trimestrale deludente della statunitense Micron. Questo ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori riguardo alla salute del settore tecnologico e alle sue prospettive future.

Movimenti delle azioni di Nissan e Honda

In controtendenza, Nissan ha registrato un incremento del 6,5%, dopo un balzo del 24% il giorno precedente. Questo aumento è stato alimentato dai colloqui in corso con Honda per una possibile fusione. Tuttavia, Honda ha visto un calo del 2%, evidenziando le tensioni nel settore automobilistico giapponese. Gli sviluppi di queste trattative potrebbero avere ripercussioni significative sul mercato e sulle strategie aziendali delle due case automobilistiche.