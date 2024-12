Richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti

Nella settimana conclusasi il 13 dicembre, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti hanno mostrato un calo significativo, attestandosi a 220 mila unità. Questo dato rappresenta una riduzione di 22 mila unità rispetto ai 242 mila della settimana precedente, superando le aspettative degli analisti che avevano previsto un calo a 229 mila unità.

Secondo i dati forniti dal Dipartimento del Lavoro americano, la media delle richieste delle ultime quattro settimane, considerata un indicatore più affidabile per valutare la salute del mercato del lavoro, si è assestata a 225.500 unità. Questo valore è in leggero aumento rispetto al dato della settimana precedente, che era stato rivisto a 224.250 unità da un preliminare di 218.250.

Andamento dei mercati globali

Le borse cinesi hanno chiuso in negativo, influenzate dalla cautela sui mercati globali e dall’approccio della Federal Reserve sui tassi. L’indice Hang Seng ha perso lo 0,5%, mentre Shanghai ha registrato un calo dello 0,36%. Anche le borse di Sydney e Seul hanno mostrato performance negative, riflettendo un clima di incertezza che continua a pesare sugli investitori.

Crescita di Conad e prospettive future

In Italia, Conad prevede di chiudere il 2024 con un aumento del fatturato del 4,5%, raggiungendo 21,1 miliardi di euro. Il presidente Mauro Lusetti ha sottolineato la solidità e la crescita continua dell’azienda, che mantiene una quota di mercato del 15% in Italia. Negozi specializzati come PetStore Conad e TuDay Conad mostrano performance positive, contribuendo al successo complessivo dell’azienda.

Investimenti nel settore della moda e della cybersicurezza

Il fondo di private equity ELTIF, gestito da EQUITA Capital SGR, ha ampliato il polo di eccellenza nella produzione di calzature di lusso femminili con un’importante acquisizione. Il fondo ha perfezionato, tramite la Holding EME, l’acquisizione strategica di GT Emme, società attiva nella produzione di calzature di alta gamma.

In un altro settore, Leonardo e Arbit Cyber Defence Systems hanno siglato un accordo per sviluppare soluzioni di cybersicurezza per programmi multinazionali e multi-dominio, rispondendo ai requisiti di sicurezza dell’UE e della Nato. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e la protezione dei dati in un contesto sempre più digitale.