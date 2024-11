Andamento delle borse asiatiche e novità nel settore dei pagamenti

Andamento delle borse asiatiche

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata di negoziazione con risultati misti, evidenziando un clima di cautela tra gli investitori. L’indice Composite di Shanghai ha registrato una flessione dello 0,11%, chiudendo a 3.263,76 punti. Al contrario, l’indice di Shenzhen ha visto un incremento dello 0,41%, raggiungendo 1.974,89 punti. Questo contrasto nei risultati riflette le incertezze economiche che continuano a influenzare le decisioni degli investitori, rendendo il mercato cinese particolarmente volatile.

Il mercato di Hong Kong e l’ottimismo di Tokyo

La borsa di Hong Kong ha seguito un trend negativo, con l’Indice Hang Seng che ha subito una flessione dello 0,41%, fermandosi a 19.150,99 punti. Tuttavia, la Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo, grazie alla nomina di Scott Bessent come nuovo segretario al Tesoro dell’amministrazione Trump, che ha generato ottimismo nei mercati asiatici. Gli indici Nikkei e Topix hanno registrato significativi rialzi, segnalando una ripresa della fiducia tra gli investitori giapponesi.

Novità nel settore dei pagamenti: il Revolut Terminal

In un contesto di innovazione, Revolut ha recentemente lanciato il suo nuovo dispositivo POS, il Revolut Terminal, in Italia, rendendola il terzo mercato europeo a ricevere questo prodotto, dopo Regno Unito e Irlanda. Questo terminale è progettato per offrire velocità e affidabilità nei pagamenti, vantando un uptime della piattaforma superiore al 99,99% e connessioni sempre attive. Questa novità rappresenta un passo importante per Revolut, che mira a consolidare la sua presenza nel mercato dei pagamenti digitali, rispondendo alle crescenti esigenze di commercianti e consumatori.

Focus su Unicredit e Banco BPM

Riflettori puntati su Unicredit, che ha registrato un calo del 2,7% dopo l’annuncio di un’operazione di offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria da €10,1 miliardi su Banco BPM, che ha visto un incremento del 5,7%. Questa manovra potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama bancario italiano, con possibili effetti a lungo termine sulla competitività e sulla stabilità del settore. Inoltre, le previsioni di Philip Lane, capo economista della Banca Centrale Europea, indicano una possibile riduzione dei tassi di interesse nel 2025, mirata a stimolare la crescita economica, un elemento che potrebbe influenzare ulteriormente le dinamiche di mercato.