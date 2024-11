Andamento delle borse cinesi

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata di negoziazione con risultati contrastanti, evidenziando un clima di cautela tra gli investitori. L’indice Composite di Shanghai ha registrato un leggero ribasso dello 0,11%, chiudendo a 3.263,76 punti. Questo segnale di debolezza è stato accompagnato da un incremento dell’indice di Shenzhen, che ha visto un aumento dello 0,41%, raggiungendo 1.974,89 punti. Tali fluttuazioni sono indicative di un mercato che sta affrontando incertezze economiche e politiche, con gli investitori che rimangono prudenti nelle loro scelte.

Il trend negativo di Hong Kong

La borsa di Hong Kong ha seguito un trend negativo, con l’Indice Hang Seng che ha subito una flessione dello 0,41%, fermandosi a 19.150,99 punti. Questo calo è stato influenzato da vari fattori, tra cui le preoccupazioni per la crescita economica della Cina e le tensioni geopolitiche nella regione. Gli investitori stanno monitorando attentamente le notizie economiche e politiche, cercando segnali che possano indicare una stabilizzazione del mercato. La cautela è palpabile, e molti analisti prevedono che le borse cinesi continueranno a mostrare volatilità nel breve termine.

Novità nel settore dei pagamenti: il lancio di Revolut Terminal

In un contesto di incertezze economiche, arriva una notizia positiva dal settore dei pagamenti. Revolut ha recentemente lanciato il suo nuovo dispositivo POS, il Revolut Terminal, in Italia, rendendola il terzo mercato europeo a ricevere questo prodotto, dopo Regno Unito e Irlanda. Questo terminale promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono i pagamenti, offrendo velocità e affidabilità. Con un uptime della piattaforma del 99,99% e connessioni sempre attive, il Revolut Terminal si propone come una soluzione innovativa per le piccole e medie imprese che cercano di ottimizzare le loro operazioni di pagamento. La disponibilità di questo dispositivo in Italia rappresenta un passo significativo per Revolut, che continua a espandere la sua presenza nel mercato europeo.