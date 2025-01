Inizio di giornata per le borse europee

Le borse europee, inclusa Piazza Affari, hanno aperto la giornata con un andamento poco mosso. Il Ftse Mib ha registrato un lieve incremento dello 0,25%, attestandosi intorno ai 35.940 punti. Questo scenario riflette un clima di cautela tra gli investitori, in attesa di notizie economiche significative che potrebbero influenzare le decisioni di investimento.

Focus sui titoli in evidenza

Tra i titoli in evidenza, Hera ha guadagnato 1,5% grazie alla presentazione del suo piano industriale fino al 2028. Anche Snam ha mostrato un incremento, con un 1,1% di crescita. Al contrario, Stellantis e Buzzi hanno registrato performance negative, con cali rispettivamente dello 0,8% e 0,7%. Questi movimenti di mercato sono indicativi delle dinamiche settoriali e delle aspettative degli investitori riguardo alle prospettive future delle aziende.

Attesa per i dati economici

Oggi si attendono dati cruciali dagli Stati Uniti riguardo le richieste di sussidi di disoccupazione, insieme a quelli europei sulla fiducia dei consumatori. Gli analisti sono particolarmente interessati a questi indicatori, poiché forniscono informazioni preziose sulla salute dell’economia. Domani, inoltre, saranno pubblicati gli indici Pmi, che potrebbero ulteriormente influenzare le decisioni di investimento.

Situazione sul mercato obbligazionario e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene stabile in area 107 punti base, con il rendimento del titolo italiano fissato al 3,59% e quello tedesco al 2,52%. Questo scenario suggerisce una certa stabilità, ma anche una continua attenzione da parte degli investitori verso le politiche monetarie e le decisioni dei banchieri centrali.

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent si attesta intorno ai 79 dollari al barile, in attesa dei dati Eia sulle scorte statunitensi. L’oro, invece, rimane sopra i 2.750 dollari l’oncia, evidenziando un interesse costante per i beni rifugio in un contesto di incertezze economiche.

Movimenti nel mercato valutario e delle criptovalute

Nel mercato valutario, l’euro/dollaro scambia a 1,04, mentre il dollaro/yen si attesta a 156,6. Gli investitori sono in attesa della riunione della Banca del Giappone, che potrebbe portare a cambiamenti significativi nella politica monetaria. Infine, nel settore delle criptovalute, il Bitcoin continua a viaggiare intorno ai 102 mila dollari, mostrando una certa resilienza nonostante le fluttuazioni del mercato.