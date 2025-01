La crisi del gruppo assicurativo Fwu

Negli ultimi mesi, il gruppo assicurativo Fwu ha attirato l’attenzione per la sua grave crisi finanziaria, coinvolgendo circa 100.000 risparmiatori italiani. La situazione è diventata critica dopo che le autorità lussemburghesi hanno dichiarato fallito il piano di risanamento della compagnia, portando alla liquidazione coatta. Il valore complessivo delle polizze vita interessate è stimato intorno ai 300 milioni di euro, ma i dati definitivi sono ancora incerti.

Le cause del tracollo

Le difficoltà finanziarie di Fwu Life Insurance, che opera in Italia tramite le controllate Fwu Life Insurance Lux e Fwu Life Insurance Austria, sono attribuibili a un alto livello di indebitamento. La compagnia ha sospeso i pagamenti delle polizze per sei mesi, a causa di gravi problemi economici culminati nella dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Monaco di Baviera. Questo ha sollevato preoccupazioni tra i risparmiatori, molti dei quali avevano investito in polizze considerate ad alto rendimento e basso rischio, ma che in realtà si sono rivelate altamente rischiose.

Le implicazioni per i risparmiatori

La situazione attuale ha generato ansia tra i clienti di Fwu, che si trovano ora in una condizione di incertezza. Le polizze coinvolte sono principalmente di tipo “unit linked”, il che significa che il capitale è legato al valore di fondi di investimento, aumentando il rischio per gli investitori meno esperti. La Federconsumatori ha già avviato iniziative per supportare i risparmiatori, invitandoli a monitorare la situazione e a contattare gli sportelli per assistenza. Gli esperti avvertono che la liquidazione della compagnia potrebbe richiedere mesi, lasciando i risparmiatori in una condizione di stallo.

Le raccomandazioni per i clienti di Fwu

In questo contesto, l’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori ha consigliato ai clienti di Fwu di sospendere qualsiasi pagamento di ulteriori premi, poiché vi è il rischio concreto che tali versamenti possano andare persi. Le comunicazioni recenti della compagnia non hanno fondamento e i clienti sono legittimati a non versare ulteriori premi. Inoltre, il presidente di Confconsumatori ha sottolineato l’importanza di un canale diretto tra Ivass e l’Autorità di vigilanza lussemburghese per garantire che i risparmiatori italiani possano accedere agli strumenti di tutela disponibili.