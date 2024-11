in

Le borse europee in calo, ma Piazza Affari resiste

Le borse europee hanno registrato una seduta in calo, mentre Wall Street si muove con cautela dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione americana. Nonostante il contesto negativo, Piazza Affari ha mostrato una certa resilienza, con il Ftse Mib che ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 33.707 punti. Questo andamento positivo è stato sostenuto da alcune performance brillanti di titoli come Mps e Bper, che hanno guadagnato rispettivamente l’1,85% e il 2% grazie a giudizi favorevoli da parte di Hsbc e Morningstar.

Inflazione americana: i dati di ottobre

A ottobre, i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno mostrato un’accelerazione, salendo al 2,6% su base annua. Il dato core, che esclude i beni volatili come cibo ed energia, è rimasto stabile al 3,3%. Questi risultati hanno portato i trader a incrementare leggermente le scommesse su un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, previsto per dicembre, e su ulteriori interventi nella prima parte del 2025. L’attenzione ora si sposta sui dati sui prezzi alla produzione, che potrebbero influenzare le decisioni future della banca centrale.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 125 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,63% e quello del benchmark tedesco al 2,38%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno ai 72 dollari al barile, mentre l’oro si mantiene poco sopra i 2.600 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, il dollaro statunitense continua a rafforzarsi, con il cambio euro/dollaro che scende sotto la soglia di 1,06 e il dollaro/yen che supera 155 per la prima volta da luglio.

Bitcoin e mercati asiatici

Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici, toccando quota 93.000 dollari. Questo aumento di valore riflette l’interesse crescente degli investitori verso le criptovalute, nonostante le incertezze economiche globali. Nel frattempo, la borsa di Hong Kong continua la sua serie negativa con un calo dello 0,1%, mentre Shanghai recupera lo 0,51%. Le politiche economiche degli Stati Uniti e della Cina continuano a influenzare i mercati asiatici, creando un clima di incertezza e volatilità.

Acquisizioni nel settore agroalimentare

Un’importante notizia nel settore agroalimentare è l’acquisizione del 51% di D.&P. da parte di Finance for Food, che diventa così il socio di controllo. Questa operazione, conclusa con un investimento di 500 mila euro, rappresenta un passo significativo per FFF nel rafforzare la sua posizione nel settore agroalimentare e delle energie rinnovabili. D.&P. ha registrato un notevole aumento dei ricavi e dell’EBITDA nel 2024, segnando un’importante fase di crescita per l’azienda.