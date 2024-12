Situazione attuale delle borse europee

Le borse europee hanno vissuto una seduta caratterizzata da scambi limitati, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha chiuso sostanzialmente invariato, registrando un modesto incremento dello 0,09% a 34.888,79 punti. Tra i titoli in evidenza, Telecom Italia ha guadagnato il 2,7%, in attesa di un’offerta per Sparkle prevista entro il 18 dicembre. Anche Iveco e Bper Banca hanno mostrato performance positive, rispettivamente con un aumento del 2,4% e 1,7%.

Impatto delle notizie economiche globali

Al contrario, i titoli del lusso hanno registrato un calo, con Brunello Cucinelli e Moncler che hanno perso 1,9% e 1,8% a causa delle delusioni legate agli stimoli economici provenienti dalla Cina. La giornata è stata povera di eventi significativi, ma l’attenzione degli investitori è già rivolta al prossimo meeting della Fed, dove si prevede un possibile taglio dei tassi di interesse di 25 punti base.

Prospettive future e indicatori economici

In arrivo ci sono anche importanti dati economici, come gli indici Pmi europei e le statistiche sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio in Cina. Inoltre, si attende la riunione della BoE e della BoJ, che dovrebbero mantenere inalterato il costo del denaro. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 113 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,38%.

Materie prime e mercati valutari

Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio Brent si avvicina a 74 dollari al barile, influenzato dalle attese di sanzioni statunitensi più severe contro Iran e Russia, che contrastano le preoccupazioni per un surplus globale nel 2025. L’oro, invece, ha visto una flessione, scendendo intorno a 2.660 dollari l’oncia.

Andamento del mercato delle criptovalute

Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin continua a oscillare intorno ai 100.000 dollari, mostrando una certa stabilità nonostante le fluttuazioni recenti. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si attesta intorno a 1,05, mentre il dollaro/yen risale a 153,6.

Focus su Wall Street

Infine, è interessante notare che Wall Street ha aperto in positivo, con il Nasdaq che beneficia della performance di Broadcom, la quale ha superato la soglia di mille miliardi di capitalizzazione grazie all’interesse crescente per l’intelligenza artificiale. Dopo una settimana altalenante, il Dow Jones mostra segnali di ripresa, suggerendo un possibile miglioramento delle condizioni di mercato.