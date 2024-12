Un anniversario significativo per Fineco

Fineco ha recentemente festeggiato il suo 25° anniversario con una convention nazionale a Torino, un evento che ha riunito oltre 3.000 consulenti finanziari e membri del top management. Questo incontro non è stato solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante occasione per delineare le strategie future del gruppo. Alessandro Foti, Amministratore Delegato della banca, ha messo in evidenza il ruolo cruciale dei consulenti finanziari nella pianificazione e nell’educazione finanziaria, sottolineando l’importanza di una maggiore esposizione verso l’economia reale attraverso i mercati azionari.

Crescita nel Private Banking e innovazione tecnologica

Negli ultimi anni, Fineco ha registrato una crescita impetuosa nel settore del Private Banking, con masse gestite che sono passate a 65 miliardi di euro dal 2016. Questo sviluppo è stato accompagnato dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nel modello di business digitale della banca, un passo che dimostra l’impegno di Fineco nell’innovazione e nell’efficienza. Durante la convention, sono stati presentati i risultati ottenuti e le prospettive future, con un focus particolare sull’importanza di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione della clientela.

Un percorso di resilienza e opportunità

La storia di Fineco è caratterizzata da momenti di sfida e resilienza, come la bolla delle dot-com, la crisi del debito sovrano e l’era dei tassi zero. Questi eventi hanno forgiato un approccio al mercato che non solo ha saputo resistere, ma ha anche trovato opportunità in mezzo alle difficoltà. Il podcast “Il quarto di secolo che ha cambiato il mondo”, realizzato da Chora Media, esplorerà le conseguenze delle crisi e le opportunità che si sono presentate, offrendo una riflessione su come il settore finanziario possa evolversi in un contesto in continua trasformazione.

Il futuro della consulenza finanziaria

Alessandro Foti ha affermato che i professionisti di Fineco non solo supportano le famiglie nelle loro scelte di pianificazione, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nella diffusione dei principi di educazione finanziaria. Con una forte spinta verso gli investimenti in tutto il Paese, la banca si prepara a concentrarsi ulteriormente sul settore del Private Banking, dove ha già dimostrato un notevole sviluppo. La strategia futura di Fineco si basa su cinque parole chiave: innovazione, crescita, efficienza, comunicazione e sostenibilità, tutte essenziali per mantenere un approccio coerente e responsabile nel mercato.