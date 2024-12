Andamento delle borse europee e segnali dall’economia globale

Situazione attuale delle borse europee

Le borse europee si trovano in una fase di chiaroscuro, con Francoforte che chiude in positivo mentre Parigi è frenata da incertezze politiche. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha registrato un incremento dello 0,2%, raggiungendo i 33.483 punti. Tuttavia, il titolo Stellantis ha subito un forte ribasso del 6,3% a causa delle dimissioni del CEO Tavares, un evento che si aggiunge alle recenti difficoltà dell’azienda nel panorama commerciale.

Movimenti significativi nel mercato

Tra i titoli in evidenza, Nexi ha visto un balzo del 5,5%, spinta dall’impennata del peer francese Worldline, che ha guadagnato 14% grazie all’interesse di alcune società di private equity. Campari ha registrato un aumento del 2,3% dopo la diffusione di dati positivi provenienti dalla Cina, mentre Italgas ed Erg hanno visto rispettivamente un calo del 2,2% e 1,6%.

Indicatori macroeconomici e prospettive future

Dal fronte macroeconomico, sono stati pubblicati gli indici PMI manifatturieri di Spagna e Italia, con valori di 53,1 e 44,5 rispettivamente. Il PIL italiano per il terzo trimestre è rimasto invariato, mentre la disoccupazione nell’eurozona si attesta al 6,3%, con l’Italia che segna un calo al 5,8%. Negli Stati Uniti, l’indice ISM manifatturiero ha mostrato un miglioramento, salendo a 48,4 punti, superando le aspettative.

Focus sui mercati obbligazionari e sulle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund ha superato i 122 punti base, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,26% e quello del benchmark tedesco al 2,04%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio Brent è scivolato sotto i 72 dollari al barile, in attesa della riunione dell’Opec+ prevista per il 5 dicembre. L’oro, invece, si scambia attorno ai 2.640 dollari l’oncia.

Andamento delle valute e delle criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro continua a indebolirsi, scendendo sotto quota 1,05, mentre il dollaro/yen arretra a 149,2. Tra le criptovalute, il Bitcoin oscilla intorno ai 97.000 dollari. Wall Street ha aperto con un trend positivo, con il Dow Jones e l’S&P 500 che continuano a segnare record storici.

Prossimi eventi da seguire

La settimana si preannuncia cruciale, con l’attesa pubblicazione di dati macroeconomici significativi, tra cui il rapporto sull’occupazione di novembre. L’attività manifatturiera negli Stati Uniti ha mostrato una lieve contrazione, con l’indice PMI manifatturiero che si è attestato a 49,7 punti, rimanendo sotto la soglia di espansione. Nonostante ciò, si osserva un miglioramento dell’ottimismo tra i produttori, influenzato da incertezze politiche e aspettative di una crescita economica più robusta.

Accordi internazionali e tassi di disoccupazione

Un importante accordo è stato siglato tra il Qatar e la Shell per fornire tre milioni di tonnellate di gas all’anno alla Cina, con inizio delle consegne previsto per gennaio 2025. Questo si inserisce in una serie di contratti a lungo termine che il Qatar ha recentemente concluso con vari partner internazionali. Nel mese di ottobre, il tasso di disoccupazione nell’Eurozona è rimasto stabile al 6,3%, in linea con le previsioni, mentre nell’UE si attesta al 5,9%, secondo i dati di Eurostat.