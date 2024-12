Wall Street apre in territorio positivo

La settimana inizia con un clima di ottimismo a Wall Street, dove i principali indici azionari registrano un’apertura in territorio positivo. Il Dow Jones e l’S&P 500, dopo aver raggiunto record intraday e di chiusura, hanno chiuso il mese di novembre con performance straordinarie, segnando rispettivamente un incremento del 7,5% e del 5%. In apertura, il Dow Jones guadagna 68,64 punti (+0,15%), mentre l’S&P 500 avanza di 12,45 punti (+0,21%) e il Nasdaq segna un incremento di 58,80 punti (+0,31%).

Il mercato del petrolio mostra segnali di crescita

Non solo i mercati azionari, ma anche il settore energetico mostra segni di ripresa. Il prezzo del petrolio WTI al Nymex è in aumento dell’1,22%, raggiungendo 68,83 dollari al barile. Questo incremento è un segnale positivo per gli investitori, che vedono nella crescita dei prezzi del petrolio un indicatore di una domanda in aumento e di una possibile stabilizzazione del mercato energetico.

Attività manifatturiera e ottimismo tra i produttori

Nonostante l’apertura positiva dei mercati, l’attività manifatturiera negli Stati Uniti ha mostrato una lieve contrazione a novembre 2024. L’indice PMI manifatturiero si è attestato a 49,7 punti, un miglioramento rispetto ai 48,5 punti di ottobre, ma ancora sotto la soglia di espansione. Tuttavia, è stato notato un aumento dell’ottimismo tra i produttori, che sperano in una ripresa della produzione nei prossimi mesi. Le incertezze politiche legate alle elezioni e le aspettative di una crescita economica più forte influenzano le prospettive future, creando un mix di preoccupazione e speranza tra gli investitori.