Wall Street in attesa di segnali economici

Wall Street ha aperto la giornata con un andamento poco mosso, mantenendo i record raggiunti nella seduta precedente. Gli investitori sono concentrati sulle decisioni delle banche centrali, in particolare sulla Federal Reserve, che esaminerà importanti dati macroeconomici attesi per questa settimana. Tra questi, spicca il mercato del lavoro negli Stati Uniti, che potrebbe influenzare le future politiche monetarie.

Le aspettative sulla Federal Reserve

Molti analisti prevedono un possibile taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nella prossima riunione della Federal Reserve, programmata tra due settimane. Questo scenario potrebbe avere un impatto significativo sui mercati finanziari, influenzando le decisioni di investimento e la fiducia degli operatori. Attualmente, il Dow Jones si mantiene stabile intorno ai 44.805 punti, mentre l’S&P-500 e il Nasdaq 100 mostrano variazioni minime, con quest’ultimo in lieve calo dello 0,18%.

Focus su Tesla e ServiceTitan

Tra le aziende sotto i riflettori, Tesla ha attirato l’attenzione dopo che un giudice del Delaware ha respinto il pacchetto retributivo da circa 56 miliardi di dollari destinato a Elon Musk, citando irregolarità nel processo di approvazione. Questo evento potrebbe influenzare non solo l’immagine dell’azienda, ma anche la fiducia degli investitori. D’altra parte, la startup americana ServiceTitan si prepara a raccogliere fino a 502 milioni di dollari attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO), proponendo 8,8 milioni di azioni a un prezzo stimato tra 52 e 57 dollari ciascuna. L’azienda, che offre una piattaforma software cloud per il settore dei mestieri, punta a quotarsi al Nasdaq con il simbolo ‘TTAN’.

Accordi strategici nel settore energetico

Enilive, parte del gruppo Eni, ha recentemente stretto un accordo con easyJet per fornire carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) a voli da Milano Malpensa. Questo accordo include una miscela di SAF e jet convenzionale per rotte verso la Norvegia e prevede un contributo economico dal programma SAF Support 2024 di SEA. Inoltre, l’intesa prevede una futura fornitura di SAF in altri aeroporti italiani, evidenziando l’impegno delle aziende nel promuovere pratiche più sostenibili nel settore del trasporto aereo.

Andamenti contrastanti nelle borse cinesi

Le borse cinesi hanno chiuso con andamenti contrastanti, mentre gli investitori attendono la conferenza dei leader cinesi per definire le priorità economiche per il 2025. Shanghai ha registrato un lieve aumento, mentre Shenzhen e ChiNext hanno mostrato un calo. Hong Kong, invece, ha visto un rialzo grazie all’ottimismo per le possibili misure di stimolo fiscale da parte di Pechino, che potrebbero influenzare positivamente l’economia locale.

Ryanair e l’aumento del traffico aereo

Infine, Ryanair ha riportato un incremento significativo nel numero di passeggeri trasportati, con 13 milioni di viaggiatori a novembre 2024, segnando un aumento dell’11% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Con un load factor del 92%, la compagnia irlandese ha operato 73.750 voli, portando il totale annuale a 196,1 milioni di passeggeri, con un incremento dell’8%. Questi dati evidenziano la ripresa del settore aereo, che continua a mostrare segnali positivi nonostante le sfide globali.