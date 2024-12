Introduzione alla politica monetaria della Fed

Negli ultimi giorni, le dichiarazioni di Mary Daly, presidente della Federal Reserve di San Francisco, hanno attirato l’attenzione degli analisti e degli investitori. In un’intervista su Fox Business, Daly ha sottolineato che un possibile taglio del tasso di interesse non è garantito per il mese corrente, ma rimane una possibilità che i policymaker stanno considerando. Questo dibattito si inserisce in un contesto economico in evoluzione, dove la Fed deve bilanciare la crescita e l’inflazione.

Le dichiarazioni di Mary Daly

Daly ha affermato che per mantenere l’economia in una buona posizione, è necessario continuare a ricalibrare la politica monetaria. Ha dichiarato: “Dobbiamo continuare a muovere la politica verso il basso per accomodare l’economia”. Queste parole riflettono una visione condivisa da altri funzionari della Fed, che si aspettano ulteriori tagli dei tassi nel corso del prossimo anno, ma senza confermare una riduzione imminente.

Le aspettative degli altri funzionari della Fed

Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha espresso la sua aspettativa che i tassi di interesse “scendano di molto da dove sono ora”. Anche il governatore della Fed, Adriana Kugler, ha confermato che l’economia è in una “buona posizione” e che l’inflazione sta seguendo un “percorso sostenibile” verso l’obiettivo del 2%. Tuttavia, solo il governatore Christopher Waller ha mostrato una predisposizione a sostenere un taglio dei tassi a dicembre, sottolineando che la sua decisione dipenderà da ulteriori dati economici.

Equilibrio tra offerta e domanda

Daly ha anche menzionato che attualmente offerta e domanda sono più o meno in equilibrio, e che il progresso sull’inflazione è in corso. Ha affermato: “Sta scendendo gradualmente, ed è importante per le famiglie e le imprese che hanno bisogno di sollievo, ma c’è ancora lavoro da fare”. Questo suggerisce che, nonostante i progressi, la Fed deve rimanere cauta e attenta alle dinamiche economiche.

Il tasso neutro e le incertezze future

Secondo Daly, il tasso neutro, ovvero il livello in cui i tassi non stimolano né frenano la crescita economica, è probabilmente aumentato “più vicino al 3%”. Tuttavia, ha avvertito che la Fed dovrebbe procedere con cautela, affermando: “Penso che possiamo prendere il nostro tempo e regolarci mentre l’economia ci fornisce più informazioni”. Questa prudenza è fondamentale in un contesto di incertezze economiche globali.

Conclusione sulle prospettive della Fed

In sintesi, le dichiarazioni di Mary Daly e degli altri funzionari della Fed indicano un approccio cauto ma proattivo nella gestione della politica monetaria. Con l’inflazione in calo e l’economia che mostra segnali di stabilità, la Fed si prepara a valutare attentamente le prossime mosse, mantenendo un occhio attento sulle condizioni economiche future.