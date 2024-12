in

Mercati asiatici in calo

I mercati asiatici hanno mostrato un andamento negativo, influenzati dalle attese per le imminenti decisioni della Federal Reserve e della Bank of Japan. Le preoccupazioni riguardanti la ripresa economica continuano a pesare sui mercati, in particolare su quelli cinesi, contribuendo a un clima di incertezza che si riflette nei principali indici azionari.

Performance della Borsa di Tokyo

Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,24%, scendendo a 39.364,68 punti. Anche l’indice Topix ha registrato una flessione, perdendo lo 0,37% e attestandosi a 2.728,20 punti. Nonostante il clima negativo, la valuta giapponese ha mostrato una certa stabilità, mantenendosi intorno a 154 yen per dollaro, il che suggerisce una resilienza rispetto ad altre valute nella regione.

Impatto sulle borse europee

Il clima di incertezza non si limita ai mercati asiatici, ma si estende anche alle borse europee, che hanno aperto con segni rossi. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha mostrato una flessione dello 0,8%, con Eni che ha subito un calo significativo del 6,2%. Questo andamento negativo è indicativo di un mercato globale preoccupato per le future politiche monetarie e per l’andamento dell’economia mondiale.

Prospettive future

Le attese per le decisioni della Federal Reserve e della Bank of Japan sono al centro dell’attenzione degli investitori. Le politiche monetarie di queste istituzioni potrebbero avere un impatto significativo sui mercati globali, influenzando le decisioni di investimento e la fiducia degli operatori. È fondamentale monitorare gli sviluppi economici e le dichiarazioni delle banche centrali per comprendere meglio la direzione futura dei mercati.