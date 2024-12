Un aumento preoccupante dell’inflazione

Nel mese di novembre, l’inflazione nel Regno Unito ha raggiunto il picco degli ultimi otto mesi, superando l’obiettivo del 2% fissato dalla Bank of England. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento annuale del 2,6%, rispetto al 2,3% di ottobre. Questo aumento è stato principalmente influenzato dall’innalzamento dei prezzi dei carburanti e dell’abbigliamento, elementi che hanno contribuito a far lievitare le aspettative riguardo ai tassi di interesse.

Le reazioni del mercato e le previsioni economiche

Nonostante le previsioni degli economisti, che si attendevano un CPI stabile al 2,6%, la Bank of England aveva previsto un incremento più contenuto, fissando le sue aspettative al 2,4%. Dopo la pubblicazione del rapporto, la sterlina ha mantenuto un valore pressoché invariato, attestandosi intorno a $1,27. Tuttavia, alcuni analisti avevano previsto un balzo più significativo dell’inflazione, soprattutto in seguito all’accelerazione della crescita salariale, che ha mostrato segnali di ripresa per la prima volta in oltre un anno.

Le sfide della stagflazione

Il contesto attuale solleva preoccupazioni riguardo a una possibile stagflazione, una situazione caratterizzata da alta inflazione e bassa crescita economica. Questo scenario rappresenta una sfida significativa per il Primo Ministro Keir Starmer, il cui governo laburista ha promesso di migliorare gli standard di vita. La Bank of England si aspetta di mantenere i tassi di interesse invariati al 4,75% durante la sua prossima riunione, con previsioni di un eventuale abbassamento dei tassi solo nel corso dell’anno prossimo, mentre il Regno Unito affronta rischi inflazionistici sia interni che esterni.

Le aspettative dei trader e le strategie future

Le recenti tendenze hanno portato i trader a rivedere le loro aspettative, abbandonando l’idea di tre tagli dei tassi nel prossimo anno e riducendo le previsioni a soli due tagli completi. Questa revisione riflette una crescente cautela nei confronti dell’economia britannica e delle sue prospettive future. In un contesto di incertezze globali, le decisioni della Bank of England saranno cruciali per stabilizzare l’economia e affrontare le sfide inflazionistiche.