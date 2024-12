Andamento positivo delle borse asiatiche dopo le dichiarazioni della Fed

Le borse cinesi mostrano segni di ripresa

Le recenti performance delle borse cinesi hanno evidenziato un trend positivo, in particolare grazie all’ottimismo generato dalle dichiarazioni del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. La chiusura dei mercati statunitensi, caratterizzata da un andamento brillante, ha avuto un effetto domino sui listini asiatici. A Shanghai, l’indice Composite ha registrato un incremento dello 0,12%, chiudendo a 3368,86 punti. Questo segnale di crescita è stato accolto con favore dagli investitori, che vedono nella stabilità economica americana un fattore di supporto per le economie asiatiche.

Shenzhen in crescita, Hong Kong in calo

Un altro indice che ha mostrato risultati positivi è quello di Shenzhen, che ha guadagnato lo 0,74%, portando il suo valore a 2039,31 punti. Questo aumento riflette l’interesse degli investitori per le aziende tecnologiche e per i settori in espansione. Tuttavia, non tutte le borse asiatiche hanno seguito questo trend. La borsa di Hong Kong ha subito una flessione, con l’Indice Hang Seng che ha chiuso con una perdita dello 0,92%, fermandosi a 19.560,44 punti. Questo contrasto mette in evidenza le diverse reazioni dei mercati alle notizie economiche globali, suggerendo che le dinamiche locali possono influenzare significativamente le performance borsistiche.

Tokyo segue l’andamento positivo

In Giappone, la Borsa di Tokyo ha concluso la giornata con un leggero rialzo, sostenuta dall’andamento positivo dei mercati statunitensi. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,3%, mentre l’indice Topix è salito dello 0,1%. Le dichiarazioni di Powell sulle future decisioni sui tassi d’interesse hanno contribuito a creare un clima di fiducia tra gli investitori giapponesi, che vedono nella stabilità della Fed un segnale di continuità per i mercati globali. Questo contesto favorevole potrebbe portare a ulteriori investimenti e a una maggiore attività economica nella regione.